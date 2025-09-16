Itt a nagy őszi Telekom-leállás: rengeteg településen akadozhat a net, a TV és telefon szolgáltatás

A Magyar Telekom Nyrt. arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy szeptember folyamán az ország több pontján is hálózat korszerűsítést végez. Több helyen lehet tehát akadozás, leállás Telekom-szolgátatás terén az országban. Míg egyes helyeken maximum fél órára fog elmenni a net, máshol napokig is döcöghet a szolgáltatások minősége. Mutatjuk az időpontokat és az érintett településeket.

Amennyiben az ügyfelek az alább jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztalnak a szolgáltatásban, és rendelkeznek digitális elosztóval, akkor a Telekom azt kéri, indítsák újra a készüléket. Ezzel a legtöbbször az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, hívják az ügyfélszolgálatot díjmentesen a 1414-es telefonszámon!

Itt lesz Telekom leállás szeptemberben

Az előre jelzett karbantartások, korszerűsítések időszakát és az érintett településeket a kezdődátumok alapján soroltuk fel. Fontos, hogy az érintett időszakok gyakran fedik egymást. Amennyiben a helyszín egyezik azzal, ahogy a kiesés tapasztalható, de a dátum nem, feltehetően egyéb hibáról lehet szó.

A munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható.

szeptember 8-19.

2025. szeptember 08. 08:00-tól szeptember 19. 17:00-ig: Budapest XVI. (1163, 1165) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

2025. szeptember 08. 08:00-tól szeptember 19. 17:00-ig: Mindszent település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

2025. szeptember 08. 08:00-tól szeptember 19. 17:00-ig: Érd település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

2025. szeptember 08. 08:00-tól szeptember 19. 17:00-ig: Kondoros település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

szeptember 15-16.

2025. szeptember 15. 08:00-tól szeptember 16. 18:00-ig: Hatvan település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

szeptember 15-17.

2025. szeptember 15. 08:00-tól szeptember 17. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

szeptember 15-26.

2025. szeptember 15. 08:00-tól szeptember 26. 17:00-ig: Budapest XVII. (1173) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

2025. szeptember 15. 08:00-tól szeptember 26. 17:00-ig: Penyige település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

2025. szeptember 15. 08:00-tól szeptember 26. 17:00-ig: Kiszombor, Szeged (6720, 6721, 6722, 6724, 6725, 6726) települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

szeptember 16. 00:00 és 05:00 között

2025. szeptember 16. 00:00 és 05:00 között: Apc, Lőrinci (3021, 3022, 3024), Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi, Zagyvaszántó települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

2025. szeptember 16. 00:00 és 05:00 között: Székesfehérvár település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)

2025. szeptember 16. 00:00 és 06:00 között: Bodajk, Csókakő, Mór települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

2025. szeptember 16. 00:00 és 06:00 között: Kisköre, Kömlő, Tiszanána települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

szeptember 17.

2025. szeptember 17. 07:00 és 10:00 között: Császártöltés település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 10 perc)

2025. szeptember 17. 10:00 és 16:00 között: Budapest XI. (1112) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

szeptember 18.

2025. szeptember 18. 00:00 és 06:00 között: Recsk település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

2025. szeptember 18. 07:00 és 09:00 között: Bezi, Győrsövényház, Rábapatona település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

2025. szeptember 18. 00:00 és 06:00 között: Dány, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc)

szeptember 18-19.

2025. szeptember 18. 23:01-től szeptember 19. 05:00-ig: Budapest II. (1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027), XII. (1125) kerületeinek egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

szeptember 18.

2025. szeptember 19. 00:00 és 04:00 között: Szűcsi település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

2025. szeptember 19. 00:00 és 04:00 között: Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, Laskod, Levelek, Magy, Napkor, Nyírjákó, Nyírkarász, Ófehértó, Őr, Petneháza települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

2025. szeptember 19. 00:00 és 04:00 között: Derecske, Mikepércs, Sáránd települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

2025. szeptember 19. 00:00 és 05:00 között: Dunatetétlen, Dunavecse, Fülöpszállás, Harta (6326, 6327), Solt települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)

szeptember 22-23.

2025. szeptember 22. 08:00-tól szeptember 23. 16:00-ig: Fácánkert, Tolna (7130, 7131) települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

szeptember 22-24.

2025. szeptember 22. 08:00-tól szeptember 24. 16:00-ig: Söpte, Szombathely (9700, 9707) települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

szeptember 22. - október 3.

2025. szeptember 22. 08:00-tól október 03. 17:00-ig: Budapest XV. (1152, 1158) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

szeptember 23.

2025. szeptember 23. 00:00 és 04:00 között: Domoszló, Kisnána, Vécs települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

2025. szeptember 23. 00:00 és 04:00 között: Büttös, Debréte, Gagybátor, Gagyvendégi, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Pamlény, Perecse, Rakaca, Rakacaszend, Szászfa, Viszló települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

2025. szeptember 23. 00:00 és 06:00 között: Bodajk, Isztimér, Mór, Pusztavám települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

2025. szeptember 23. 07:00 és 10:00 között: Dunakeszi, Mogyoród települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 10 perc)

2025. szeptember 23. 08:00 és 14:00 között: Budapest VI. (1068), VII. (1071, 1076, 1077, 1078) kerületeinek egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

szeptember 24.

2025. szeptember 24. 00:00 és 05:00 között: Örményes település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

2025. szeptember 24. 07:00 és 09:00 között: Balmazújváros település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 10 perc)

szeptember 25.

2025. szeptember 25. 00:00 és 06:00 között: Egerbakta, Mátraderecske, Parád (3240, 3244), Parádsasvár, Recsk, Sirok települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

2025. szeptember 25. 07:00 és 11:00 között: Balmazújváros települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 10 perc)

szeptember 25-26.

2025. szeptember 25. 23:00-tól szeptember 26. 04:30-ig: Budapest I. (1012, 1016) kerületének egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 330 perc)

2025. szeptember 25. 23:01-től szeptember 26. 05:00-ig: Bogád település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 330 perc)

szeptember 26.

2025. szeptember 26. 00:00 és 04:00 között: Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Berzék, Felsővadász, Gadna, Homrogd, Kistokaj, Köröm, Kupa, Monaj, Nyésta, Sajóhídvég, Sajólád, Selyeb, Szikszó települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

2025. szeptember 26. 00:00 és 05:00 között: Nyársapát település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

2025. szeptember 26. 00:00 és 06:00 között: Balsa, Buj, Gávavencsellő (4471, 4472), Ibrány, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Timár, Tiszabercel, Tiszanagyfalu települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)

2025. szeptember 26. 01:00 és 02:00 között: Barabás, Beregdaróc, Eperjeske, Hetefejércse, Jéke, Lónya, Mátyus, Mezőladány, Nyírlövő, Olcsva, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tákos, Tiszakerecseny, Tiszamogyorós, Tiszaszalka, Tiszavid, Újkenéz települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 10 perc)

szeptember 29-30.

2025. szeptember 29. 08:00-tól szeptember 30. 18:00-ig: Hatvan település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

2025. szeptember 29. 23:59-től szeptember 30. 04:00-ig: Győr, Győrújbarát, Nagyesztergár, Nyúl települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

szeptember 29. - október 1.

2025. szeptember 29. 08:00-tól október 01. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)

szeptember 30.

2025. szeptember 30. 00:00 és 03:00 között: Kengyel település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

2025. szeptember 30. 04:00 és 08:00 között: Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszavasvári, Tokaj települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

2025. szeptember 30. 08:00 és 16:00 között: Tokaj (3910) település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)

szeptember 30. - október 1.