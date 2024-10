Itt a mesterséges intelligencia új durranása: milliók munkáját teheti ezzel még könnyebbé a ChatGPT?

Az OpenAI bejelentette a ChatGPT legújabb felületét, a Canvas-t, amely egy virtuális munkaterület írási és kódolási projektekhez. A funkció jelenleg béta tesztelés alatt áll, és egyelőre csak a ChatGPT Plus és Team felhasználók számára érhető el - közölte az engadget.com.

Az OpenAI-nál nemrég bejelentették, hogy nemrég már hetente több mint 250 millió ember használta világszerte a népszerű mesterséges intelligencia platformot, a ChatGPT-t. Ez ráadásul jelentős növekedés volt az augusztus végéhez képest. Ezért nem is csoda, hogy a cég most újabb projektet tett elérhetővé a nagy nyilvánosság előtt.

Az új felület, a Canvas lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a fő chat-tér mellett egy külön ablakban dolgozzanak projektjeiken, miközben konzultálnak a ChatGPT-vel. Az új felületen szöveget vagy kódot lehet elhelyezni, és a felhasználók kiemelhetik azokat a részeket, amelyekre az AI modellnek fókuszálnia kell.

Az OpenAI hivatalos blogbejegyzése szerint a Canvas "mint egy szövegszerkesztő vagy kódellenőr" működik. A funkció manuálisan is aktiválható a "use canvas" parancs beírásával, de automatikusan is megnyílhat, ha a rendszer olyan helyzetet észlel, amelyben hasznos lehet.

A Canvas számos gyorsbillentyűt kínál az írási és kódolási projektekhez. A felhasználók kérhetnek javasolt szerkesztéseket, módosíthatják a szöveg hosszát vagy olvasási szintjét, és akár emojikat is adhatnak hozzá. A kódolók felülvizsgálhatnak kódsorokat, hozzáadhatnak megjegyzéseket, javíthatnak hibákat, és más programozási nyelvekre is átvihetik a kódot.

Az Enterprise és Edu felhasználók várhatóan a következő héten férhetnek hozzá a Canvas funkcióhoz.