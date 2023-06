Ezt rontja el rengeteg magyar nyaralás előtt: nagyon oda kell figyelni, sok pénzünk bánhatja

A mobiltelefon mára szinte nélkülözhetetlen kellék, nem csak a mindennapjainkban, de akár nyaraláskor is. Nagy bosszúság, ha elveszik, elromlik, mert nem „csak” a telefonunk lesz oda, hanem a fényképezőnk, a GPS navigátorunk, a tolmácsunk, a szórakoztató centerünk.

A MediaMarkt Okosospult szolgáltatásainak szakértője most összeszedte, hogy melyek azok az intézkedések, amelyeket érdemes meglépni, főképp utazás előtt, és mire figyeljünk, hogy telefonunkat és adatinkat biztonságban tudjuk.

Az okostelefonok teljesítményének növekedése, a kamerák fejlődése, valamint a tengernyi alkalmazás, amelyet futtatunk rajtuk, megnövekedett tárhely igényt is jelent egyben. A legtöbb emlékünk, élményünk, információk, képek, videók egyetlen sérülékeny készülékbe vannak zárva. Akár felhőbe, akár laptopra vagy asztali gépre, de érdemes mobilunkról időnként biztonsági mentést végezni! A legtöbb készüléknél ezt akár automatikusra is beállíthatjuk, így az esti töltés közben a műveletet magától elvégzi készülékünk. Utazás előtt azért is érdemes ezt megtenni, mert lehetőségünk van felmérni, mennyi szabad tárhelyünk maradt az új képekhez. Szükség esetén mentés után törölhetjük a kevésbé fontos tartalmakat, hogy legyen hely az újaknak.

Ellenőrizzük a frissítéseket

Győződjünk meg róla, hogy operációs rendszerünk és alkalmazásaink legfrissebb verzióival rendelkezünk. A szoftvereken mindig vannak biztonsági rések, amelyek idővel a felszínre kerülnek. A régi verziók hiányosságai így kiszolgáltatottabbá tehetik a telefonunk védelmét. A MediaMarkt szaktanácsadója azt javasolja, hogy az alkalmazások ellenőrzése közben töröljük a nem használt appokat is. Minél kevesebb alkalmazás van a telefonunkon, annál kisebb a kockázata, hogy egy alkalmazás biztonsági kockázatot jelent.

Gondoskodjuk megfelelő vírusvédelemről

A műszaki áruházlánc friss felmérése* szerint az emberek 70%-a gondoskodik a telefonja fizikai védelméről, de a vírusok ellen mindössze 20% vértezi fel készülékét. Pedig nyaralástól függetlenül, megfelelő vírusírtó alkalmazása minden esetben javasolt az észrevétlen adathalászat, az erőforrásainkat a háttérben használó alkalmazások vagy a települő vírusok ellen.

Minden esetben legyen megfelelően erős kóddal (ne a család születési dátumaival), jelszóval védve az eszközünk arra az esetre, ha illetéktelen kezekbe kerülne. Ha van rá lehetőség, használjunk biometrikus jellemzőt is (például ujjlenyomatot vagy arcfelismerést) a jelszó vagy minta mellett.

Érdemes a készülékzár feloldása nélkül elérhetővé tenni elvesztés esetén hívható számot. Ez balesetnél is jól jöhet. Ez a beállításokban megadható, pl. iPhone esetében orvosi azonosító/veszély esetén hívható számként. Így esélye van egy jóindulatú megtalálónak felhívni az elveszett telefonnal az előre beállított számot, és vissza tudja adni

– tanácsolja a MediaMarkt szakértője.

Használjunk nyomkövető alkalmazást

Amennyiben készülékünk nem rendelkezik eleve ilyen funkcióval, számos olyan alkalmazás tölthető le, amely képes nyomon követni a telefonunkat, vagy akár le is kapcsolni azt, amint bejelentettük a lopást. Ezek a szolgáltatások azonban nem működnek, ha nem kapcsoljuk be őket, mielőtt elveszítenénk a készülékét, ezért győződjünk meg róla, hogy a nyomkövetés engedélyezve van az alkalmazás számára.

Adatbiztonság: kerüljük a nyílt hálózatok használatát

A személyes információ napjaink egyik legértékesebb árucikke. A digitális személyazonossággal való visszaélés pedig egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Az utazók jobban ki vannak téve a rosszindulatú támadásoknak, mivel gyakran csatlakoznak nyílt WiFi hálózatokhoz, ezért, ha egy mód van rá, kerüljük az olyan hálózatok használatát, amelyekhez nincs szükség jelszóra, de semmi esetre se bankoljunk, és ne adjunk meg jelszavakat, ha nem védett a hálózat.

Kapcsoljuk ki a wifit és a bluetooth-t

Ne fogadjunk semmilyen tartalmat (főleg fájlokat) ismeretlen küldőtől (pl.: AirDrop, Nearby Share). Kapcsoljuk ki a Wi-Fi és a Bluetooth automatikus csatlakoztatását és csak akkor engedélyezzük, ha használjuk őket. Ezzel megakadályozhatjuk felhasználóneveink, jelszavaink kiszivárgását. Semmilyen ideiglenes regisztráció esetén ne adjunk meg általunk előszeretettel használt jelszót. Ugyanazon jelszó gyakori használata általánosságban sem javasolt. Egy jó minőségű, ellenőrzött VPN telepítésével ugyanakkor biztonságban tarthatjuk adatainkat, amikor nyilvános hálózatra jelentkezünk be. A VPN titkosítja az adatforgalmat, így a hálózatot használó rosszakarók nem tudnak hozzáférni az adatainkhoz.

Előzzük meg a lopást, sérülést

A MediaMarkt friss kutatása szerint, az emberek 43% soha nem köt készülékére biztosítást, 18% pedig bár gondolt rá, de túl drágának tartja azt. Mobiltelefonunk nem csak a rajtuk található érzékeny információk és adatok miatt igazi kincs, de a mai okostelefonok önmagunkban is jelentős értéket képviselnek, amire előszeretettel csapnak le a zsebesek, vagy akár, sajnos, a szállodai, reptéri alkalmazottak is.

Érdemes megfontolni egy teljeskörű biztosítás megkötését, ami lopás és sérülés, akár ázás esetén is fizet. A legfontosabb azonban, hogy vigyázzunk rá! Tartsuk magunknál az eszközt, amikor lehet, de lehetőség szerint ne hordjuk a telefont a hátsó zsebben. Egy kirándulás alkalmával könnyen kieshet a zsebből, nekiütődhet valaminek, vagy akár a vízben végezheti. Ezek elkerülése, vagy legalább a sérülés csökkentése érdekében érdemes beszerezni előlapra és hátlapra is felhelyezhető rugalmas ütésálló fóliát, esetleg vízálló tokot

– teszi hozzá a szakember.

Kérjük szakemberek segítségét!

Akár új készüléket vásárolunk, akár a meglévőt szeretnénk óvni és naprakésszé tenni, érdemes szakemberek segítségét kérni hozzá, hogy valóban a lehető legalaposabb védelemmel tudjuk biztosítani a készülékünket. A műszaki áruházlánc felmérése szerint a magyarok fele (52%) még mindig a mobilhálózat szolgáltatónál vásárolja meg új készülékét, de egyre többen választják a műszaki áruházakat a vásárlás helyeként (25%). Különösen igaz ez a fiatalabb generációra, akik jóval az átlag felett jelölték az elektronikai üzleteket beszerzési helyeként.

Szakértőink a telefont akár már a vásárláskor felvértezhetik a legfrissebb alkalmazásokkal, vírus- és kijelzővédelemmel is. A régi készülékeket frissíteni tudják és komplex szaktanácsadással tudnak segíteni minden speciális helyzetben, amilyen akár egy utazás előtti mobil- és adatvédelem

- tette hozzá a MediaMarkt szakértője.