Üzleti felhasználók kezébe adja az applikációfejlesztést az SAP és a Coursera

A Las Vegasban tartott SAP TechEd konferencia keretében jelentették be az SAP Buildnek az elindítását, melynek révén átlag felhasználók is fejleszthetnek applikációt üzleti szoftvereik egyes folyamatainak automatizálásához. A rendszer egy alacsony kódigényű – úgy nevezett „low code” – fejlesztői környezet, melynek lényege, hogy programozói képesség nélkül, moduláris elemekből, ezerféle sablon segítségével „drag and drop” módszerrel állíthatnak össze a felhasználók saját alkalmazásokat, így kímélve a vállalati büdzsét, vagy éppen tehermentesítve a pandémia után megnövekedett vállalati fejlesztői várólistákat.

Az SAP Build az SAP üzleti platformjaiban rejlő low code megoldásokhoz ad egy egységes fejlesztői hozzáférést. Az üzleti felhasználók könnyen használható eszközöket kapnak ahhoz, hogy maguk készítsenek alkalmazásokat, például üzleti folyamataik automatizálására, alrendszerek közti adatmozgás biztosítására, egyes történések áttekintésére vagy beviteli felületek személyre szabására. A megoldás több mint 1300, előre elkészített iparági és üzleti folyamat-sablont is tartalmaz a fejlesztés felgyorsítása érdekében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az IDC várakozásai szerint a következő tíz évben világszerte több mint 100 millió vállalati dolgozó vesz majd részt valamilyen mértékben digitális transzformációs projektekben, hiszen a digitalizáció egyre nagyobb jelentőséget kap az üzlet életben. Az SAP Build low code fejlesztési platformjai lehetővé teszik az üzleti fejlesztők számára, hogy a szakterületi szaktudásuk birtokában, alapfokú technológiai ismeretekkel párosulva nagy volumenben építsenek és vezessenek digitális megoldásokat - tájékoztatta az SAP a Portfolio-t. Az SAP nem árul zsákbamacskát, hiszen cégcsoporton belül, a Qualtrics munkatársai is erre a low code fejlesztői környezetre támaszkodtak egyes fejlesztéseik végrehajtásánál az elmúlt időben. A tapasztalataik szerint a rendszerrel átlagosan 90%-os költségcsökkentés érhető el, miközben a bevezetések gyorsasága is nőtt, ezzel is növelve az ügyfélélményt. Címlapkép: SAP

