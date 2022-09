Megérkeztek az Apple új készülékei: ekkortól vehetjük meg az üzletekben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megérkezett az iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhne 14 Pro és Pro Max a Telekom üzleteibe, illetve a mai naptól végre elérhető az új Apple Watch Series 8 és Apple Watch SE órák is, amik úttörő technológiával és nagyobb teljesítménnyel kerülnek a polcokra. Az Apple Watch Ultra pedig az új funkciók mellett teljesen újra gondoltdizájnt kapott és az AirPods-ok legújabb generációja is hamarosan megérkezik az üzletekbe.

Már korábban beszámoltunk arról, hogy megjelentek az új Apple készülékek hazánkba is. Azonban mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki szeretné megkaparintani az új készüléket: a legalapabb változatért is több mint 400 ezer forintot kell fizetni. Ennek okát már korábban kifejtettük, ahogyan azt is megnéztük, hogy hány napot kell dolgoznia egy átlagembernek azért, hogy megszerezze a legmodernebb iPhonet. Ami új interaktív felülettel, eddigi leghosszabb iPhone akkumulátorüzemidővel, észbontó képfelbontású és innovatív 48 megapixeles kamerával és egy olyan új biztonsági funkcióval próbálja meggyőzni a vásárlókat, hogy megéri az árát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az alapjaitól újra alkotott AirPods Proval a továbbfejlesztett aktív zajszűrés és egyénre szabható térbeli hangzás funkcióval használói úgy merülhetnek el a hangzásban, ahogyan eddig még soha.

Továbbá megérkezett minden idők legmasszívabb és legsokoldalúbb Apple Watcha is, az Ultra, robusztus titánokkal, kétfrekvenciás precíziós GPS-szel, akár 36 órás üzemidővel. Az Apple Watch Series 8 is többet tud: új testhőmérsékletfigyelés funkciója és az egészség órája hasznos információkkal szolgál, az ütközésészlelés pedig segíthet a vészhelyzetekben. A Telekom ügyfelei számára az iPhone 14, iPhone 13 Pro és Pro Max, valamint Apple Watch Series 8 és SE értékesítése szeptember 16-án 8:00-tól indul. Az Apple Watch Ultra, illetve az Airpods Pro szeptember 23-án 8:00-tól érhető el az üzletekben. Az iPhone 14 Plust pedig október 7. 8:00-tól vásárolhatják meg az ügyfelek. A további részleteket és az árakat itt találja.

Címlapkép: Getty Images

