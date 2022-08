Hoppá, már itt sem ússzuk meg a drágulást: máris tarifát emel a Disney+

A Disney bejelentette, december 8-tól többet kell majd fizetniük a Disney+-ért azoknak, akik nem szeretnének reklámot látni a szolgáltatásban.

Szűk két hónappal ezelőtt, június 14-én Magyarországon is elérhetővé vált a Disney+. A streamingszolgáltatást az indulás óta 2490 forintos havi, vagy évi 24 900 forintos éves díjért lehet használni, ám ez a jövőben egészen biztosan emelkedni fog. A cég ugyanis a harmadik negyedéves pénzügyi jelentésének közzétételekor bejelentette, még idén emelni fog az árain.

Egyelőre csak a dollárban megadott összeget lehet ismerni. Ezek szerint az amerikai 8 dolláros havi előfizetés 11 dollárba fog kerülni, ám megmarad majd egy 8 dolláros csomag is. Aki viszont ezt választja, annak reklámokat is el kell majd viselnie. A vállalat egyébként a tulajdonában lévő másik két szolgáltatás árain is emelni fog. Ezek szerint a Huluért 7 helyett 8 dollárt kell majd fizetni havonta a reklámokat megjelenítő verzióért, míg a reklámmentes változat 13 helyett 15 dollárba kerül majd. Az ESPN Plus ára havi 7-ről 10 dollárra változik.

A Disney+ reklámmentes, drágább változata december 8-tól lesz elérhető, és szintén ezen a napon indulnak majd el a reklámok az olcsóbb előfizetői csomagban.