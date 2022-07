Nagyot robbant a Huawei: új telefonokat dobnak piacra, ezt fogják tudni

Júliustól hozzánk is megérkezik a Huawei nova-szériájának két új okostelefonja, a nova Y70 és a nova Y90-es modellt. A termékekben lesz Edgeless FullView kijelző, SuperCharge töltés, de 128 GB-os tárolókapacitás és innovatív fotós funkciók is.

A HUAWEI nova Y70-et a gyártó 6,75 hüvelykes FullView kijelzővel szerelte fel, amely a magas, 90,26%-os kijelző-test aránynak köszönhetően több tartalmat jelenít meg szélesebb nézetben. Az új készülék intelligens sötétítéssel és e-könyv-móddal védi a felhasználók szemét, valamint szükség esetén csökkenti a képernyő fényerejét és a színhőmérsékletet. Az AI tripla kamerarendszer része egy 48 MP-es (f/1,8 rekesznyílás) nagy felbontású főkamera, egy 120°-os 5 MP-es ultraszéles látószögű kamera és egy 2 MP-es mélységérzékelő kamera. A nagy felbontású főkamera csökkenti a zajt és növeli a dinamikatartományt. A mélységérzékelő kamera az újonnan kifejlesztett bokeh-algoritmussal pontosan meghatározza a téma távolságát és mélységét.

Az 8 megapixeles előlapi kamerájának köszönhetően részletgazdag szelfik készíthetők, akár bokeh-effektussal is, Mindemellett a készülék HDR háttérvilágítású képalkotási technológiája több részletet képes rögzíteni portrékról és tájképekről egyaránt. A 6000 mAh-s akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít. A 22,5 W-os töltőnek köszönhetően rövidebb idő alatt feltölthető, így átlagos használat mellett elég hetente kétszer kell tölteni. A készülék másik hasznos jellemzője, hogy vezetékes fordított töltéssel akár powerbankként is használható más okostermékekkel. A készülék 4 GB-os telefonmemóriával rendelkezik, 128 GB-os tárolókapacitása pedig MicroSD-kártyák használatával 512 GB-ig növelhető.

A HUAWEI nova Y90-et 6,7 hüvelykes HUAWEI Edgeless FullView kijelzővel szerelték fel. A képernyő kávái mindössze 1,05 mm-esek, így a képernyő-test arány 94 százalékos. A nova Y90 kijelzője kényelmes olvasási élményt biztosít köszönhetően az olyan megoldásoknak, mint a képernyő elsötétítésének vezérlése, a szemkímélő- és e-könyv- módok.A nagyfelbontású, 50 MP-es főkamerának köszönhetően kiemelkedő éjszakai fényképezési képességekkel bír. Szuper éjszakai módban (Super Night Mode) egy mesterségesintelligencia-alapú algoritmus dolgozik a zaj csökkentésén, a stabilitás növelésén és az éjszakai felvételek képtisztaságának javításán.

Mozgó objektumok rögzítésekor hasznos funkció az AI Pillanatkép, amely intelligensen felismeri a különféle helyzeteket, és valós időben érzékeli a kamera előtt mozgó emberek és tárgyak amplitúdóját. A fejlett algoritmus adaptívan állítja be a zársebességet, és azonnal rögzíti a gyors mozgású pillanatokat. A főkamera mellett egy 2 MP-es mélységérzékelő kamera található, amely kiemeli a kép alanyát, míg a harmadik, 2 MP-es makrókamera a mikroszkopikus részleteket rögzíti. Az okostelefon egy 8 MP-es előlapi kamerával is büszkélkedhet.

A nova Y90 használható előlapi/hátlapi kettős nézetű videó módban, ahol az első és a hátsó kameraképek egyszerre jelennek meg a képernyőn. Videórögzítés közben az okostelefon lehetővé teszi a folytonos előlapi/hátlapi felvételt is, így zökkenőmentesen lehet váltani az első és a hátsó kamera között. Az 5000 mAh-s akkumulátora biztosítja a készülék egész napos intenzív használatát. Az okostelefon 40 W-os HUAWEI SuperCharge töltőjének köszönhetően 2,3 órányi játékot tesz lehetővé a készülék 10 perces töltésével. A telefon 128 GB-os belső tárhellyel rendelekzik. Emellett a modell személyi asszisztensként is használható: az okostelefonra mentett fájlokat a felhasználók számítógépükről is elérhetik és szerkeszthetik, legyen szó dokumentumok átdolgozásáról, kereséséről vagy tárolásáról.