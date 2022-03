Itt a Vodafone bejelentése: nagyot nyerhet, akinek ilyen előfizetése van

Érkeznek az új adatcsomagok a szolgáltatónál, reagálva a megváltozott ügyféligényekre. Hamarosan akár a vezetékes net helyett is használhatjuk a mobilnetet.

Két új adatcsomagot vezet be a Vodafone Magyarországra – reagálva a megváltozott ügyféligényekre és megnövekedett adatfogyasztásra. A Mobilnet 150 GB + 1500 GB-ot kifejezetten a növekvő adatigény kielégítésre tervezték – akár vezetékes internet helyettesítésére is megfelelő. A 150 GB főidőben felhasználható adatmennyiség felett további 1500 GB áll rendelkezésre főidőn kívül. A korábbi 00:00-tól 06:00-ig tartó főidőn kívüli időszak helyett az 1500 GB már 22:00-tól 08:00-ig terjedő idősávban használható fel. Az előfizetés tablettel vagy 1 Ft-os WiFi hotspottal is választható, 7 990 Ft/hó, illetve már meglévő vagy frissen vásárolt Vodafone mobil előfizetés mellé 6 990 Ft/hó havidíjjal.

A másik új díjcsomag a Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB, amely egy rendkívül kedvezményes csomag a digitális jólét megteremtéséért. Ennek keretében a korábbi 1 GB helyett 5 GB adatkeretet biztosít a Vodafone 1 990 Ft/hó havidíjért. Az adatcsomag belföldön és az EU-ban is teljes egészében felhasználható.

Az új csomagok bevezetésével párhuzamosan a Vodafone Magyarország március 15-én a Digitális Jólét Alapcsomagot, március 18-án pedig a Homenet+ csomagot vezette ki. Ugyanakkor a 10 GB-os belföldi és EU-s adatforgalommal szabad közösségi élményt garantáló Mobilnet Medium+ továbbra is elérhető marad.