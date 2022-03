Nagyobb a gond, mint hinnénk: kiderült a legnagyobb hátránya a távmunkának

Folyamatosan növekszik a nyugat-magyarországi vállalkozások digitális fejlettségi szintje, a cégvezetők nagy részében azonban fel sem merül, hogy cégük kiberbiztonsági támadás áldozatává válhat, a saját adatbiztonsági felkészültségükkel pedig meglepően elégedettek — derült ki az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó Pencloud által végzett felmérésből.

A Pencloud Üzleti Informatika Kft. online kutatást végzett a régió cégeinek digitális fejlettségi szintjének felmérése érdekében. Összesen 107 nyugat-magyarországi kis- és középvállalati döntéshozó vett részt, főként a szolgáltatási és a kereskedelmi szektorból. A kutatás során arra kerestek válaszokat a szakértők, hogyan látják a ma már szinte kötelező technológiai újításokkal kapcsolatos kihívásokat a régiós cégek, illetve mennyire tartják felkészültnek vállalkozásukat digitális szinten arra, hogy az online vagy hibrid munkavégzést biztosítsák kollégáik részére. A felmérés során több témakört is alaposan megvizsgáltak, úgymint a járványhelyzet hatása a vállalkozások működésére, a digitalizáció szerepe és fontossága a cégek életében, informatikai hátterük állapota és ezzel kapcsolatos fejlesztési terveik, illetve, hogy felkészültek-e a cégek a növekvő adatbiztonsági kockázatokra.

Ahogyan Fonyó Szabolcs a Pencloud ügyvezetője is elmondta, a Covid-helyzetnek rengeteg munkavégzést érintő pozitív hozadéka van, azonban a növekvő digitalizáció támadhatóbbá teszi a vállalkozásokat:

- tette hozzá Fonyó Szabolcs a Pencloud ügyvezetője, aki szerint bár a Covid-helyzetnek rengeteg munkavégzést érintő pozitív hozadéka van, azonban a növekvő digitalizáció támadhatóbbá teszi a vállalkozásoka. Nagyon úgy tűnik, hogy a távmunka és a hibrid munkavégzési mód nemcsak velünk marad, de egyre népszerűbbé válik majd, a cégeknek pedig fel kell készülniük az új világra, ha versenyképesek szeretnének maradni. A válaszadók 84%-a gondolta úgy, hogy a távmunka a céges mindennapok szerves részévé fog válni. Nem meglepő, hogy a kutatásban résztvevő vállalatok közel fele végzett jelentősebb informatikai fejlesztéseket az elmúlt pár évben fennálló járványhelyzet miatt. A fejlesztések többsége a távoli munkavégzést támogatta: sokat költöttek mobileszközök beszerzésére, videokonferencia rendszerek installálására, illetve az otthoni hálózatok biztonsági fejlesztésére, például VPN megoldások segítségével. Míg a vállalati döntéshozók 45%-a mondta, hogy a járványhelyzet vége után is lehetővé teszik majd a távmunkát, a megkérdezettek egyharmada a legszigorúbb lezárások alatt sem élt ezzel a lehetőséggel. A legnépszerűbb kapcsolattartási megoldásnak egyértelműen a hibrid megoldás bizonyult, a válaszadók 74%-a állította, hogy részben online, részben személyesen tartják a kapcsolatot ügyfeleikkel.

A résztvevő vezetők 89%-a egyetértett abban, hogy a járványhelyzet növelte a kis- és középvállalkozások digitális felkészültségét, valamint abban is, hogy a digitalizáció növeli a versenyképességet. Ennek ellenére a válaszadók mindössze 29%-a rendelkezik modern, újszerű IT gépparkkal, informatikai eszközeiket pedig leginkább átlagos állapotúnak tartják. A felmérés azt is megmutatta, hogy weboldala szinte már minden cégnek van (99%) és a többség vállalati Facebook oldallal is rendelkezik (75%), kevesen használják viszont a külföldön jól ismert LinkedIn-t. Egyre jobban elterjedtek továbbá a felhőalapú szolgáltatások is. Ezzel kapcsolatban leginkább azt emelték ki előnyként, hogy mobilon és számítógépen keresztül is könnyen hozzáférhetnek a munkához szükséges levelezéshez és adatbázisokhoz, ami rugalmasabb munkavégzést tesz lehetővé. Meglepő módon a költséghatékonyság csak a harmadik legfontosabb szempont volt, a biztonság és az egyszerűbb karbantartás pedig alig szerepeltek a fő döntési tényezők között.

Optimisták voltak a válaszadók az adatbiztonsággal kapcsolatos kérdéseknél. Bár a többség felismeri, hogy az otthoni munkavégzés extra biztonsági kockázatokkal járhat, a válaszadók negyedében ez fel sem merült, 70%-uk pedig egyáltalán nem tart attól, hogy kiberbiztonsági incidens éri a vállalkozását. Saját adatbiztonsági rendszereikben is nagy a bizalmuk: 10-es skálán átlagosan 7 pontra értékelték felkészültségüket ezen a téren. Aggodalomra ad okot azonban, hogy a kutatásban részt vevő cégek negyede volt már vírustámadás áldozata, így ez a terület mindenképpen több figyelmet és elővigyázatosságot igényelne. A felmérés arra is rávilágított, hogy leginkább akkor költenének erre a cégek, ha ajándékba kapnák a pénzt. Arra a kérdésre, hogy mire használnák az IT fejlesztésre kapott 5 millió forintot, a legtöbben az adatbiztonság megerősítését említették. A kutatás egyben arra is rámutatott, hogy a kiberbiztonsági felkészültség fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az elmúlt években exponenciálisan megnőtt a vírustámadások száma, a vállalatoknak pedig reálisabban kell majd felmérniük a kockázatokat, hogy meg tudják védeni magukat.