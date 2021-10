Kész, vége: ezt az internetezési lehetőséget kivezetik Magyarországról

A mobiltelefon-hálózatokban használt 3G-technológia felett eljárt az idő, lassú, drága és nem hatékony – ezt erősítették meg a mobilszolgáltatók és az állami szereplők is a 3G jövőjéről szervezett konferencián csütörtökön. A kivezetés időpontjáról a szolgálatók döntenek, a hatóság célja a fogyasztók védelme, a tudatos döntésekhez szükséges információ biztosítása – mondta Kollár Péter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakértője.

A 4G-hálózatok szinte teljes lefedettsége és az 5G rohamos terjedése nyomán világszerte egyre több szolgáltató dönt a 3G hálózatok kivezetése mellett Európában, ami Magyarországon is időszerű. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) hibrid konferenciáján szeptember 30-án Budapesten az egyesület szakemberei mellett állami oldalról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a piaci szereplők közül pedig a legnagyobb távközlési szolgáltatók a (Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone) vettek részt.

Az NMHH a fogyasztók mellett áll

A magyar hírközlési hatóság az európai szabályozási alapelvekkel összhangban technológiasemlegesen szabályozza a frekvenciahasználatot. Nem sürgeti, de nem is akadályozza az átállást – hangsúlyozta Kollár Péter. Nemzetközi előrejelzések alapján úgy véli, Magyarországon 2022 és 2023 között következhet be a 3G lekapcsolása.

Mindebben a hatóság egyik legfontosabb szerepe a fogyasztók védelme. Ebben az NMHH eddig is sokat tett: a lakossági előfizetők felkészítését a NetreFel kampányban már május óta folytatja. A netrefel.hu tájékoztató weboldalon az idősebb internethasználókat és azok segítőit megcélozva a felhasználói tudatosság fejlesztése mellett a modern készülékek beszerzését is motiválják hasznos tanácsokkal. Ezen túl a hatóság levélben tájékoztatta az M2M-technológiák legnagyobb felhasználóit, az állami intézményeket, önkormányzatokat a várható változásokról. A NAV-val is folyamatos az együttműködés és az egyeztetések – foglalta össze Kollár Péter, az NMHH szakértője.

A szolgáltatók és a pénztárgépek is készülnek a váltásra

A konferencián a három érintett mobilszolgáltató képviselője is beszámolt terveiről. Taszner István, a Magyar Telekom vezetéknélküliágazat-vezetője hangsúlyozta, a hálózatváltás költséghatékonysági döntés. Csaba Tamás, a Telenor Magyarország hálózati stratégiai tanácsadója kiemelte, a folyamat idő- és munkaigényes, ezért terveik szerint a két érintett, általuk használt frekvenciasávban nem egyszerre szüntetik be a 3G-technológia támogatását. Kovács Ákos, a Vodafone termékfejlesztési igazgatója a vállalat németországi tapasztalataiból szemezgetett abban bízva, hogy azok tanulságosak lehetnek itthon is.

Az átállásban külön figyelmet érdemelnek a pénztárgépek, mert mintegy negyven százalékuk 3G-n kommunikál jelenleg, de biztosított, hogy azok a 3G lekapcsolása után is zavartalanul működjenek tovább – fejtette ki Mizsányi Attila, a NAV digitális ellenőrzési osztályvezetője. A készülékek alacsony adatforgalmát ugyanis a 2G, illetve a 2,5G (Edge) is meg tudja oldani.

A HTE konferenciáját lezáró kerekasztal-beszélgetésen több szolgáltató is 2022 második felét jelölte meg a leállás kezdetének, ám végdátumot – versenyjogi és gyakorlati okokból egyikük sem adott meg. Kiemelték: a zökkenőmentes átmenet mindegyik vállalat üzleti érdeke, ezért a lehető leggyorsabban és legkörültekintőbben tervezik a lekapcsolást.