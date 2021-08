Pegasus ügy: vizsgálatot indít a hatóság

Hivatalból vizsgálatot indított a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Pegasus-ügyben – közölte a hatóság az MTI-vel.

A sajtóban, így a Pénzcentrumon is megjelent hírekkel összefüggésben, amelyek szerint »egy nemzetközi oknyomozás révén kiderült, hogy számos országban telepítették meghatározott célszemélyek telefonjára az izraeli NSO által kifejlesztett kémprogramot, a Pegasust«, a NAIH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvények alapján indította meg a vizsgálatot. Közölték azt is, hogy az eljárás végéig mást már nem szándékoznak mondani a megfigyelési botránnyal összefüggésben.

A Pegasus-botrány július végén robbant ki. A Direkt36 írta meg, hogy évekkel ezelőtt elkezdték használni magyar célszemélyek ellen is az NSO nevű izraeli kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust. A célpontként kiválasztott 300-nál több magyar között voltak tényfeltáró újságírók, valamint médiacégeket is tulajdonló vagyonos üzletemberek, illetve az ő szűkebb környezetük is. Kutatásuk során arra utaló közvetett bizonyítékokat találtak, hogy a titkos megfigyelések mögött a magyar állami szervek állnak. Az ügyben számos más ország is érintett, a kémprogramnak világszerte 50 ezer célpontja volt, és nem kevés visszaélésről érkezett hír a használatával összefüggésben. Az NSO egy volt alkalmazottja azt is megerősítette, hogy a magyar kormány a cég ügyfele volt.