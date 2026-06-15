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Szórakozás

Most érkezett a bejelentés: több mint húsz év után áll össze újra az ikonikus magyar zenekar

Pénzcentrum
2026. június 15. 14:01

Harminc évvel a megalakulása után újra összeáll a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb magyar zenekara, az Emergency House. A csapat a közösségi oldalán jelentette be a visszatérést, amelyhez a hosszú ideje nagyrészt civil életet élő tagok is csatlakoznak, köztük a jelenleg Cipruson dolgozó MC Ducky.

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Az Emergeny House egy régi és egy friss fotó kíséretében törte meg a hosszú csendet a Facebook-oldalán - amelyet a Blikk szúrt ki nemrég.

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Bejegyzésükben kiemelték, hogy eljött az idő az elmúlt három évtized emlékeinek gyarapítására. A poszt nyomán a rajongók körében azonnal megindultak a találgatások a lehetséges koncertekről. Bár a tagok stílusa és öltözködése az idők során sokkal letisztultabbá és érettebbé vált, a köztük lévő összhang és a rájuk jellemző kisugárzás a régi maradt.

Az Emergency House a kilencvenes évek közepén robbant be a hazai köztudatba olyan generációs slágerekkel, mint a "Dübörög a ház", a "Csúcs ez a parti" vagy a "Tiszta őrület". Sikereik csúcsán, a kétezres évek elején azonban a feloszlás mellett döntöttek. A férfi tagok ezt követően visszavonultak a reflektorfényből, és a civil életben, illetve a zenei háttérmunkában találták meg a számításukat.

A zenekar legismertebb arca, az első magyar női rapperként is emlegetett MC Ducky az elmúlt években szintén távol maradt a nyilvánosságtól. Édesanyja elvesztése után úgy döntött, hogy tiszta lapot indít, így elhagyta Magyarországot, és Cipruson telepedett le. Az 50 éves előadó a szigeten idegenvezetőként kezdett dolgozni, és kifejezetten élvezte a függetlenséggel járó nyugodt mindennapokat.

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A közelmúltban a 2025-ös "Farm VIP" című műsorban tűnt fel ismét a képernyőn, ám a versenyt egy komoly lábtörés miatt fel kellett adnia. A sérülés miatt nem tudott részt venni a feladatokban, a kényszerű távozás pedig láthatóan nagyon megviselte, így sírva búcsúzott a műsortól. A televíziós szereplés után azonban most újra a zenei pályára fókuszál az együttes visszatérésével.
Címlapkép: Getty Images
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