Bár a legismertebb hazai előadók sokmilliós koncertgázsijai rendszeresen heves vitákat váltanak ki, Majka szerint a nyilvánosságra kerülő összegek megtévesztőek.
Most érkezett a bejelentés: több mint húsz év után áll össze újra az ikonikus magyar zenekar
Harminc évvel a megalakulása után újra összeáll a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb magyar zenekara, az Emergency House. A csapat a közösségi oldalán jelentette be a visszatérést, amelyhez a hosszú ideje nagyrészt civil életet élő tagok is csatlakoznak, köztük a jelenleg Cipruson dolgozó MC Ducky.
Az Emergeny House egy régi és egy friss fotó kíséretében törte meg a hosszú csendet a Facebook-oldalán - amelyet a Blikk szúrt ki nemrég.
Bejegyzésükben kiemelték, hogy eljött az idő az elmúlt három évtized emlékeinek gyarapítására. A poszt nyomán a rajongók körében azonnal megindultak a találgatások a lehetséges koncertekről. Bár a tagok stílusa és öltözködése az idők során sokkal letisztultabbá és érettebbé vált, a köztük lévő összhang és a rájuk jellemző kisugárzás a régi maradt.
Az Emergency House a kilencvenes évek közepén robbant be a hazai köztudatba olyan generációs slágerekkel, mint a "Dübörög a ház", a "Csúcs ez a parti" vagy a "Tiszta őrület". Sikereik csúcsán, a kétezres évek elején azonban a feloszlás mellett döntöttek. A férfi tagok ezt követően visszavonultak a reflektorfényből, és a civil életben, illetve a zenei háttérmunkában találták meg a számításukat.
A zenekar legismertebb arca, az első magyar női rapperként is emlegetett MC Ducky az elmúlt években szintén távol maradt a nyilvánosságtól. Édesanyja elvesztése után úgy döntött, hogy tiszta lapot indít, így elhagyta Magyarországot, és Cipruson telepedett le. Az 50 éves előadó a szigeten idegenvezetőként kezdett dolgozni, és kifejezetten élvezte a függetlenséggel járó nyugodt mindennapokat.
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