A szünetben még döntetlenre álló találkozót Thomas Tuchel szövetségi kapitány lelkesítő öltözői beszéde döntötte el - állítja Harry Kane.
Döbbenetes nyeremény a vb-n: kevesebb mint ezer forintból csinált hatalmas összeget egy magyar játékos
A világbajnokság második fordulójának nyitányán több párosításnál is egyértelműek a fogadói várakozások: a játékosok nagy többsége Csehország és Kanada sikerére számít, miközben Mexikó is élvezi a fogadók bizalmát. Az első forduló zárómérkőzéseinek megjátszásával egy fogadó 129-szeres nyereményt ért el, egy másik szerencsés pedig a VB mérkőzéseivel 990 forintos téttel 731 097 Ft-ot söpörhetett be.
Kezdetét veszi a világbajnokság második köre, a fogadói várakozások pedig több mérkőzés esetében is egyértelmű képet mutatnak. Az A csoportban a Csehország–Dél-Afrika találkozón az európai együttes számít esélyesnek: a beérkezett tétek 84%-a cseh győzelmet prognosztizál. A kvartett másik mérkőzésén a társházigazda Mexikó is bizalmat élvez, a fogadások 56%-a az ő sikerükre érkezett, ugyanakkor a játékosok közel harmada döntetlent vár Dél-Korea ellen. A B csoport összecsapásain is kirajzolódik a fogadói preferencia: a Svájc–Bosznia-Hercegovina mérkőzésen a svájci válogatott mellett teszik le voksukat a játékosok, míg a Kanada–Katar találkozón még markánsabb a fölény, a tétek 92%-a kanadai győzelmet valószínűsít.
Az első csoportkör összecsapásai során parádés gólpárbajban Thomas Tuchel együttese a duplázó Harry Kane vezérletével 4-2-re győzte le a legutóbbi vb-n bronzérmet szerző Horvátországot. Egy másik favoritnak ugyanakkor nem volt ilyen jó napja: Portugália csak 1-1-es döntetlent játszott a története első vb-gólját megszerző Kongó DK ellen.
Többek között az angol-horvát rangadóra épült egy remek Tippmix-szelvény is, a Fogadáskészítővel összeállított szelvény mindössze 1 000 forintos tét mellett 129 565 forintos nyereményt hozott a konyhára.
Elmaradnak a következő időszakban a Bon-Bon együttes fellépései, mert az egyik tag kórházban lábadozik.
Kis Grófo váratlan bejelentéssel fordult rajongóihoz: egészségügyi problémák miatt az összes nyári fellépését lemondta.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/25. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.
Az orosz haditengerészet figyelmeztető lövéseket adott le egy teljesen civil hajóra a La Manche-csatornában.
A szervezők szerint a költségek elszálltak, a jegyeladások pedig elmaradtak a várakozásoktól, ezért lefújták a fesztivált.
A Kolorádó szervezői a nagyon gyorsan megugró költségekkel, valamint más gondokkal is egyszerre indokolták, miért döntöttek az elhalasztás mellett.
Dolga volt, otthagyta négy kisgyerekét a budai játszótéren az anya: azt mondta, maradjanak, ameddig akarnak
Négy magára hagyott, felügyelet nélkül lévő gyermeket – köztük egy alig kétéves kicsit – találtak késő este egy újbudai játszótéren.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
Gálosi Dóra Cannes-ről, a produceri szakmáról, a hazai filmes állapotokról nyilatkozott a Pénzcentrumnak.
Idén is lesz augusztus 20-i tűzijáték Budapesten, de a szervezők szerint olcsóbban valósulhat meg a látványosság, mint az elmúlt években.
Bochkor Gábor ritkán hallható őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről, befektetéseiről és arról is, hogy szerinte mennyire befolyásolja életét a pénz.
Szűcs Judit őszintén beszélt az elmúlt évek megpróbáltatásairól, amelyek között súlyos betegségek és egy rendkívül megterhelő párkapcsolat is szerepelt.
Harminc évvel a megalakulása után újra összeáll a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb magyar zenekara.
Bár a legismertebb hazai előadók sokmilliós koncertgázsijai rendszeresen heves vitákat váltanak ki, Majka szerint a nyilvánosságra kerülő összegek megtévesztőek.
565 millió forintért szállhattak harcba ezen a héten, a vasárnapi sorsoláson a Hatoslottón játszó szerencsevadászok. Lássuk, volt-e telitalálat!
Az esküvői árrobbanás után a Skanzen 2026-os díjszabása világosan mutatja, hová jutott a hazai lagzipiac.
Na, vajon elvitte-e valaki a 450 millió forintos főnyereményt a 24. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Több 10 ezer magyar követ egy influenszert, aki nem is létezik: a mesterséges intelligencia alkotta meg
A karakter egyszerre frusztrációlevezetés, technológiai játék és társadalmi tükör.
Legendás filmnek érkezik a folytatása: Oscar-díjas is a szereplők között - már itt is van az első trailer!
Bár a film nem számít klasszikus folytatásnak, a történet középpontjában ezúttal is Mark Zuckerberg és a Facebook áll.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.