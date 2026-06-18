Döbbenetes nyeremény a vb-n: kevesebb mint ezer forintból csinált hatalmas összeget egy magyar játékos

A világbajnokság második fordulójának nyitányán több párosításnál is egyértelműek a fogadói várakozások: a játékosok nagy többsége Csehország és Kanada sikerére számít, miközben Mexikó is élvezi a fogadók bizalmát. Az első forduló zárómérkőzéseinek megjátszásával egy fogadó 129-szeres nyereményt ért el, egy másik szerencsés pedig a VB mérkőzéseivel 990 forintos téttel 731 097 Ft-ot söpörhetett be.

Kezdetét veszi a világbajnokság második köre, a fogadói várakozások pedig több mérkőzés esetében is egyértelmű képet mutatnak. Az A csoportban a Csehország–Dél-Afrika találkozón az európai együttes számít esélyesnek: a beérkezett tétek 84%-a cseh győzelmet prognosztizál. A kvartett másik mérkőzésén a társházigazda Mexikó is bizalmat élvez, a fogadások 56%-a az ő sikerükre érkezett, ugyanakkor a játékosok közel harmada döntetlent vár Dél-Korea ellen. A B csoport összecsapásain is kirajzolódik a fogadói preferencia: a Svájc–Bosznia-Hercegovina mérkőzésen a svájci válogatott mellett teszik le voksukat a játékosok, míg a Kanada–Katar találkozón még markánsabb a fölény, a tétek 92%-a kanadai győzelmet valószínűsít.

Az első csoportkör összecsapásai során parádés gólpárbajban Thomas Tuchel együttese a duplázó Harry Kane vezérletével 4-2-re győzte le a legutóbbi vb-n bronzérmet szerző Horvátországot. Egy másik favoritnak ugyanakkor nem volt ilyen jó napja: Portugália csak 1-1-es döntetlent játszott a története első vb-gólját megszerző Kongó DK ellen.

Többek között az angol-horvát rangadóra épült egy remek Tippmix-szelvény is, a Fogadáskészítővel összeállított szelvény mindössze 1 000 forintos tét mellett 129 565 forintos nyereményt hozott a konyhára.