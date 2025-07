Még ki sem hűltek a válási papírok: új szerelmét keresi Stohl András

Stohl András, a népszerű színész és műsorvezető, válása után új kihívást vállal: ő lesz a TV2 Nagy Ő című társkereső realityjének következő főszereplője. A csatorna programigazgatójával közösen jelentették be a hírt - számolt be a 444.hu.

A TV2 csatorna újabb évaddal folytatja népszerű társkereső műsorát, amelynek főszereplője ezúttal Stohl András lesz. A hírt a színész-műsorvezető és Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója közös közleményben osztotta meg a nyilvánossággal.

Fischer Gábor elmondása szerint Stohl válása után egyértelmű döntés volt számukra a felkérés. "Hogy új irányt kell vennünk. A nézői visszajelzések megerősítettek bennünket a döntésben, és külön öröm számomra, hogy végül igent mondott a felkérésre" – fogalmazott a programigazgató.

A népszerű színész-műsorvezető a műsorban új oldaláról mutatkozik majd be a közönségnek. "A nézők több tíz éve látnak engem színészként a színpadon, műsorvezetőként a tévéképernyőn, most viszont az igazi Stohl Andrást láthatják majd" – ígérte a leendő Nagy Ő. A reality műsor legutóbbi évadában Jákob Zoltán üzletember kereste a szerelmet, most pedig a médiavilág ismert alakja próbál párt találni a kamerák kereszttüzében, számos hölgyversenyző közül választva.