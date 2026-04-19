2026. április 19. vasárnap Emma
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lottószelvény
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 16. játékhéten vasárnap

Pénzcentrum
2026. április 19. 16:10

60 millió forint feletti összegért játszhattak a szerencsevadászok a Hatoslottón. Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt.

A Hatoslottó játékán 6 számot kell bejelölnünk egy adott játékmezőn, a lehetséges 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számokból legalább hármat kihúznak a sorsolás alkalmával – attól függően, hány találatot értünk el, a nyeremény egyre nagyobb lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha minden számot kihúznak, amit mi a játékmezőn megjelöltünk, akkor miénk a főnyeremény, amely ezen a héten, a vasárnapi sorsolásra 60 millió forint felett alakult. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!

A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.

A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten, az április 19-i sorsoláson a következők:

16; 22; 27; 30; 31; 45

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő számhúzás alkalmával már 150 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

  • 3 találat: 3 260 Ft
  • 4 találat: 9 625 Ft
  • 5 találat: 695 505 Ft

Jokerszám: 867069

A héten volt telitalálat a Jokeren, egyvalaki több mint 29 milliót nyert! A jövő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
