Ritka, de nem példa nélküli, hogy egyetlen héten belül az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt – közölte a Szerencsejáték Zrt.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 16. játékhéten vasárnap
60 millió forint feletti összegért játszhattak a szerencsevadászok a Hatoslottón. Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt.
A Hatoslottó játékán 6 számot kell bejelölnünk egy adott játékmezőn, a lehetséges 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számokból legalább hármat kihúznak a sorsolás alkalmával – attól függően, hány találatot értünk el, a nyeremény egyre nagyobb lesz.
Ha minden számot kihúznak, amit mi a játékmezőn megjelöltünk, akkor miénk a főnyeremény, amely ezen a héten, a vasárnapi sorsolásra 60 millió forint felett alakult. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!
A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten, az április 19-i sorsoláson a következők:
16; 22; 27; 30; 31; 45
Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő számhúzás alkalmával már 150 millió forint lesz a várható főnyeremény.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 3 260 Ft
- 4 találat: 9 625 Ft
- 5 találat: 695 505 Ft
Jokerszám: 867069
A héten volt telitalálat a Jokeren, egyvalaki több mint 29 milliót nyert! A jövő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.