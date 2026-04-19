Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 16. játékhéten vasárnap

60 millió forint feletti összegért játszhattak a szerencsevadászok a Hatoslottón. Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt.

A Hatoslottó játékán 6 számot kell bejelölnünk egy adott játékmezőn, a lehetséges 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számokból legalább hármat kihúznak a sorsolás alkalmával – attól függően, hány találatot értünk el, a nyeremény egyre nagyobb lesz.

Ha minden számot kihúznak, amit mi a játékmezőn megjelöltünk, akkor miénk a főnyeremény, amely ezen a héten, a vasárnapi sorsolásra 60 millió forint felett alakult. Lássuk a nyerőszámokat és a nyereményeket!

A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten, az április 19-i sorsoláson a következők:

16; 22; 27; 30; 31; 45

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő számhúzás alkalmával már 150 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 3 260 Ft

4 találat: 9 625 Ft

5 találat: 695 505 Ft

Jokerszám: 867069

A héten volt telitalálat a Jokeren, egyvalaki több mint 29 milliót nyert! A jövő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény.

