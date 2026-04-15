Megrázó vallomás: így él ma Révész Sándor a sztrók után, egy dologra különösen büszke

Révész Sándor négy évvel a sztrókja után őszintén beszélt állapotáról és mindennapjairól. A legendás zenész szerint élete egyfajta türelemjátékká vált, amelyben minden apró siker külön jelentőséget kap. Bár mozgása korlátozott, igyekszik megőrizni önállóságát és lelki egyensúlyát. A korábbi színpadi élethez azonban már nem tér vissza, írja a Blikk.

Révész Sándor a Húrokon írt történelem című műsor vendégeként beszélt arról, hogyan telnek a mindennapjai négy évvel a sztrókja után. Mint fogalmazott, az elmúlt időszak élete legnagyobb türelemjátéka, amelyben folyamatosan küzd, de úgy érzi, összességében jól halad.

Az énekes elmondta, hogy a jobb oldala továbbra is nehezen mozgatható, ami alapjaiban változtatta meg a mindennapjait. Ennek ellenére képes alkalmazkodni a helyzethez, és igyekszik a lehető legtöbbet kihozni az állapotából.

Egy kis lélekszámú faluban él, ahol nyugodt környezet veszi körül. Bár otthonában bot nélkül is közlekedik, azon kívül már szüksége van rá. Ennek ellenére aktív életet él, sokat utazik, még ha ez számára komoly kihívásokat is jelent.

A legnagyobb büszkesége, hogy önálló maradt: saját maga el tudja látni a mindennapi teendőit. Mint mondta, az, hogy egyedül képes tisztálkodni, számára hatalmas eredmény, hiszen sok sorstársa ezt már nem tudja megtenni.

Beszélt arról is, hogy a sztrók utáni állapot különösen veszélyes helyzeteket is rejthet, hiszen egy egyszerű esés is súlyos következményekkel járhat. Éppen ezért a nyugalom és a megfontoltság kulcsfontosságú számára, amit saját bevallása szerint a vidéki élet segített kialakítani benne.

Az élete ugyanakkor nem állt meg: továbbra is jelen van benne a mozgás és az utazás, Budapest és külföldi helyszínek között is. A zene azonban már háttérbe szorult, nemcsak a színpadon, hanem még gondolatban sem tér vissza hozzá.

Felidézett egy elmulasztott lehetőséget is, amikor egy koncerten felléphetett volna Presser Gábor és Zorán társaságában, ám végül egészségi állapota miatt nem tudta vállalni. Mint mondta, a légzése már nem teszi lehetővé az éneklést, egy hosszabb hang kitartása is köhögési rohamot válthat ki.

Révész Sándor úgy látja, nem maradt más választása, mint elfogadni ezt az élethelyzetet. Ezt azonban nem keserűséggel, hanem nyugalommal és derűvel teszi: sokat olvas, szellemileg aktív marad, és igyekszik békében megélni a mindennapokat.