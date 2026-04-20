Budapesten ad koncertet a The Smiths legendás frontembere: fogynak a jegyek, alig 3 hónap és színpadra lép

Tizenegy év után ismét Budapesten, a Barba Negrában ad koncertet Morrissey. A brit popzene egyik legbefolyásosabb alakja és a The Smiths egykori frontembere 2026. július 12-én, immár harmadik alkalommal lép a magyar közönség elé.

Morrissey-t generációja egyik legkiválóbb dalszövegíróját a szigetország zenei életének megkerülhetetlen alakjaként tartják számon. Pályafutása során összesen 25 lemeze – tizenöt szóló- és tíz The Smiths-album – került be a brit slágerlisták élmezőnyébe.

Népszerűségét jól mutatja az 1992-es Hollywood Bowl-fellépése. Erre a koncertre olyan gyorsan elkapkodták a jegyeket, hogy ezzel megdöntötte a Beatles addigi rekordját. A 2013-ban kiadott önéletrajza szintén hatalmas siker lett, és hetekig vezette a brit könyveladási listákat.

A The Smiths alapító énekeseként négy legendás albumot készített. Ezeken olyan, mára himnusszá vált dalok szerepelnek, mint a "This Charming Man", a "How Soon Is Now?" vagy a "There Is A Light That Never Goes Out". Szólókarrierje hasonlóan sikeresnek bizonyult. Lendületét olyan slágerek igazolják, mint a "Suedehead", az "Everyday Is Like Sunday" vagy az "Irish Blood, English Heart".

Hatását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy szerzeményeit mások mellett David Bowie, Nancy Sinatra és a The Killers is feldolgozta. Ráadásul 2004-ben a BBC nézői a második legnagyobb élő angolnak választották David Attenborough mögött.

Az énekes legújabb, "Make-up is a Lie" című lemeze zsinórban az ötödik, amelyet Franciaországban rögzített. Az új anyaggal és a zenei hitvallásával kapcsolatban Morrissey elmondta, hogy szerinte a zenének korlátok nélküli demokráciának kellene lennie. Hozzátette, hogy ő maga mindig arra törekszik, hogy a megszokottól eltérő, egyedi módon fejezze ki magát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A július 12-i koncertre a regisztrált Live Nation-tagok április 23-án délelőtt 10 órától élhetnek elővásárlási jogukkal. A teljes körű jegyértékesítés másnap, április 24-én, szintén 10 órakor kezdődik.

