A csőtörés a környék vízellátásában is fennakadásokat okoz.
Budapesten ad koncertet a The Smiths legendás frontembere: fogynak a jegyek, alig 3 hónap és színpadra lép
Tizenegy év után ismét Budapesten, a Barba Negrában ad koncertet Morrissey. A brit popzene egyik legbefolyásosabb alakja és a The Smiths egykori frontembere 2026. július 12-én, immár harmadik alkalommal lép a magyar közönség elé.
Morrissey-t generációja egyik legkiválóbb dalszövegíróját a szigetország zenei életének megkerülhetetlen alakjaként tartják számon. Pályafutása során összesen 25 lemeze – tizenöt szóló- és tíz The Smiths-album – került be a brit slágerlisták élmezőnyébe.
Népszerűségét jól mutatja az 1992-es Hollywood Bowl-fellépése. Erre a koncertre olyan gyorsan elkapkodták a jegyeket, hogy ezzel megdöntötte a Beatles addigi rekordját. A 2013-ban kiadott önéletrajza szintén hatalmas siker lett, és hetekig vezette a brit könyveladási listákat.
A The Smiths alapító énekeseként négy legendás albumot készített. Ezeken olyan, mára himnusszá vált dalok szerepelnek, mint a "This Charming Man", a "How Soon Is Now?" vagy a "There Is A Light That Never Goes Out". Szólókarrierje hasonlóan sikeresnek bizonyult. Lendületét olyan slágerek igazolják, mint a "Suedehead", az "Everyday Is Like Sunday" vagy az "Irish Blood, English Heart".
Hatását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy szerzeményeit mások mellett David Bowie, Nancy Sinatra és a The Killers is feldolgozta. Ráadásul 2004-ben a BBC nézői a második legnagyobb élő angolnak választották David Attenborough mögött.
Az énekes legújabb, "Make-up is a Lie" című lemeze zsinórban az ötödik, amelyet Franciaországban rögzített. Az új anyaggal és a zenei hitvallásával kapcsolatban Morrissey elmondta, hogy szerinte a zenének korlátok nélküli demokráciának kellene lennie. Hozzátette, hogy ő maga mindig arra törekszik, hogy a megszokottól eltérő, egyedi módon fejezze ki magát.
A július 12-i koncertre a regisztrált Live Nation-tagok április 23-án délelőtt 10 órától élhetnek elővásárlási jogukkal. A teljes körű jegyértékesítés másnap, április 24-én, szintén 10 órakor kezdődik.
Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt a Hatoslottón.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a lottó-anomáliáról: így lehetséges, hogy a választás óta mindenhol volt telitalálat
Ritka, de nem példa nélküli, hogy egyetlen héten belül az összes hazai lottójátékon elviszik a főnyereményt – közölte a Szerencsejáték Zrt.
Már-már hihetetlen lottócsoda Magyarországon: a választás óta eddig minden hazai sorsoláson volt telitalálat
Ezen a héten kivételes szerencseszéria söpört végig az országon: minden hazai lottósorsoláson született telitalálat.
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,78 milliárd forint talált gazdára.
Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.
6,76 milliárd forint a tét! Megkezdték az Ötöslottó 2026/16. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Döbbenet az európai szuperlottó pénteki sorsolásán: rengeteg magyar foghatja a fejét, centikre voltak a milliárdoktól
Kihúzták az Eurojackpot 16. heti pénteki nyerőszámait. Két magyar ébredt milliomosként, összesen több mint 16 ezer honfitársunknaqk volt szerencséje a szuperlottón.
Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és azt, hogy milyen számokkal vitte el valaki a 710 millió forintos főnyereményt.
Keményen lecsapott a versenyhivatal Forstner Csengére: súlyos milliókba került a posztolós trükközés
Az influenszert figyelmeztették, míg a reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokra, valamint az influenszer ügynökségét összesen 9 millió forintra bírságolták.
Itt a bejelentés, világsztár lép fel a Sziget utolsó napján: jó ideje nem járt Magyarországon, garantált a teltház
Skrillex lesz az idei Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője augusztus 15-én.
Súlyos, amit közöltek az Ötöslottó választás utáni első sorsolásáról: erről minden játékosnak tudnia kell
A szerencsés nyertes 6,76 milliárd forintot vihet haza, miután fél éve nem volt telitalálat a lottón.
Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!
Botra támaszkodva él, mégis utazik és önálló maradt – Révész Sándor őszintén mesélt a mindennapjairól.
Kútba esett a streamingóriás gigantikus üzlete: váratlan húzással kaszálnának elképesztő milliárdokat a nézőkön
A Netflix a hirdetési üzletágára és a tartalomfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, miután nem sikerült felvásárolnia a Warner Bros Discoveryt.
A helyzet súlyát növeli, hogy számára a SzerencseSzombat nem csupán egy televíziós szerep volt, hanem stabil pont az életében.
Kitálalt az anyagi helyzetéről Bodnár Attila és Pap Rita: elképesztő, milyen kevés nyugdíjból él a legendás magyar házaspár
A koncertélet is jelentősen átalakult az elmúlt években. A Covid előtt évente akár nyolcvan fellépésük is volt, ma azonban már jóval kevesebb meghívás érkezik.
Több mint ezer hollywoodi filmszakember tiltakozik a Warner Bros. Discovery és a Paramount tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója ellen.
