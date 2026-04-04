Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/14. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 15. héten már 6 milliárd 500 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Ötöslottó 14. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

36; 45; 50; 67; 77.

Ezen a játékhéten (14.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 6,5 milliárd forint lesz a következő, 15. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 14. héten:

4 találat: egyenként 2 494 605 Ft

3 találat: egyenként 29 850 Ft

2 találat: egyenként 3 385 Ft

Jokerszám: 713203

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés nyertes 156 509 940 forintot nyert. Ezért a következő héten (15. hét) a várható főnyeremény 30 millió forint lesz.

