A nők nyugdíja nem azért alacsonyabb, mert kevesebbet dolgoznának, hanem mert életpályájukat végig olyan tényezők kísérik, amelyek rendszerszinten csökkentik a keresetüket.
Kitálalt az anyagi helyzetéről Bodnár Attila és Pap Rita: elképesztő, milyen kevés nyugdíjból él a legendás magyar házaspár
Visszafogottabb bevételek és kevesebb fellépés jut ma már a Bodnár Attila–Pap Rita házaspárnak, akik a hot! magazin print számában meséltek arról, hogyan élnek most, és mire elég a nyugdíjuk.
Egykori sztárok visszafogottabb mindennapjai – sokakat foglalkoztat, mi történik a reflektorfény után. A legendás Hungária egykori énekese, Bodnár Attila a hot! magazinnak adott interjúban mesélt arról, hogyan élnek ma feleségével, Pap Rita-val, és milyen anyagi helyzetben vannak.
A zenész elárulta, hogy jelenleg főként szerzői jogdíjakból és fellépésekből tartják fenn magukat, miközben a nyugdíjuk meglehetősen alacsony: Ritának 90 ezer, neki pedig 150 ezer forint jut havonta. „Sajnos sok zenész járt így” – jegyezte meg, utalva arra, hogy a korábbi sikerek nem feltétlenül biztosítanak stabil anyagi hátteret idősebb korra.
A koncertélet is jelentősen átalakult az elmúlt években. A Covid előtt évente akár nyolcvan fellépésük is volt, ma azonban már jóval kevesebb meghívás érkezik. Ennek ellenére az évi húsz előadást még mindig elfogadhatónak tartják.
Ahogy egy másik cikkben beszámoltunk, Bükkfürdőn vettek ingatlant, miután nem olyan régen (tavalyelőtt) Ausztriából hazaköltöztek. Az új életforma láthatóan jót tett nekik: kertészkednek, cédrusokat ültettek, és Bodnár Attila tíz kilót is fogyott. Bár eleinte tartott a változástól, ma már úgy látja, megérte váltani.
A pár szerint szerencsések: nyugodt, üdülőövezeti környezetben élnek, ahol a szomszédok is kedvesek. Bár az anyagi lehetőségeik szűkösebbek, kiegyensúlyozottabb, csendesebb életet találtak a korábbi pörgés után.
