2026. április 14. kedd Tibor
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Public performance on stage Microphone on stage against a background of auditorium. Shallow depth of field. Live music background. Microphone and stage lights
Szórakozás

Kitálalt az anyagi helyzetéről Bodnár Attila és Pap Rita: elképesztő, milyen kevés nyugdíjból él a legendás magyar házaspár

Pénzcentrum
2026. április 14. 14:30

Visszafogottabb bevételek és kevesebb fellépés jut ma már a Bodnár Attila–Pap Rita házaspárnak, akik a hot! magazin print számában meséltek arról, hogyan élnek most, és mire elég a nyugdíjuk.

Egykori sztárok visszafogottabb mindennapjai – sokakat foglalkoztat, mi történik a reflektorfény után. A legendás Hungária egykori énekese, Bodnár Attila a hot! magazinnak adott interjúban mesélt arról, hogyan élnek ma feleségével, Pap Rita-val, és milyen anyagi helyzetben vannak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A zenész elárulta, hogy jelenleg főként szerzői jogdíjakból és fellépésekből tartják fenn magukat, miközben a nyugdíjuk meglehetősen alacsony: Ritának 90 ezer, neki pedig 150 ezer forint jut havonta. „Sajnos sok zenész járt így” – jegyezte meg, utalva arra, hogy a korábbi sikerek nem feltétlenül biztosítanak stabil anyagi hátteret idősebb korra.

A koncertélet is jelentősen átalakult az elmúlt években. A Covid előtt évente akár nyolcvan fellépésük is volt, ma azonban már jóval kevesebb meghívás érkezik. Ennek ellenére az évi húsz előadást még mindig elfogadhatónak tartják.

Ahogy egy másik cikkben beszámoltunk, Bükkfürdőn vettek ingatlant, miután nem olyan régen (tavalyelőtt) Ausztriából hazaköltöztek. Az új életforma láthatóan jót tett nekik: kertészkednek, cédrusokat ültettek, és Bodnár Attila tíz kilót is fogyott. Bár eleinte tartott a változástól, ma már úgy látja, megérte váltani.

A pár szerint szerencsések: nyugodt, üdülőövezeti környezetben élnek, ahol a szomszédok is kedvesek. Bár az anyagi lehetőségeik szűkösebbek, kiegyensúlyozottabb, csendesebb életet találtak a korábbi pörgés után.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #celeb #nyugdíjas #jövedelem #anyagi helyzet #bevétel #szórakozás #zenész #életmód #költözés #covid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

FRISS HÍREK
Több friss hír
15:20
15:15
15:10
15:05
15:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
