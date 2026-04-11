Nem voltak valami szerencsések a magyarok az európai szuperlottón: mutatjuk a nyereményeket

A legmagasabb magyar nyeremény a 4+1-es nyerőosztályban született az Eurojackpoton, de még a 200 ezer forintot se érte el a legnagyobb pénteki nyeremény.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/13. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 15. játékhéten, pénteken:

1; 6; 11; 18; 48; 10; 12

Ezen a sorsoláson egész Európában nem született telitalálat, de még a II. nyerőosztályban sem járt senki. A legmagasabb nyereményt a III. nyerőosztályban érték el, ahol hét játékos nyert 55 millió forintnyi eurót.

A magyar játékosokra még kevésbé mosolygott most rá a szerencse: a legnagyobb hazai nyeremény a 4+1 találatos nyerőosztályban született, ahol nyolcan nyertek 169 ezer forintot. Összesen több mint 12 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény (Jackpot) viszont nem volt Magyarországon már 346 sorsolás óta. A következő sorsoláson, kedden 14 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 5,3 milliárd forint lesz a tét.

