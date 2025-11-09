2025. november 9. vasárnap Tivadar
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Solymár látképe a Budai-hegységből (Harmashatárhegy), Budapest közelében.
Szórakozás

Most közölte a HungaroMet: meglepő fordulatokat hoz az ősz a következő napokban

Pénzcentrum
2025. november 9. 17:30

A jövő héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban: az éjszaka képződő köd és rétegfelhőzet többfelé megmaradhat napközben is, itt szitálás és kisebb eső is előfordulhat, míg ott, ahol a köd, rétegfelhőzet feloszlik, napos idő várható. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol kisüt a nap, 11 és 15 Celsius-fok között valószínű. A hét végén feltámad a szél és megszűnik a köd - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a sűrű köd csak lassan oszlik fel, valamint a rétegfelhőzet szakadozik, gomolyosodik, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A keleti, délkeleti határszélen tartósan borult időre van kilátás, itt gyenge eső is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A maximum-hőmérséklet általában 10 és 14 fok között várható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Keddre virradóra nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződése, illetve terjeszkedése valószínű. Napközben ezek helyenként csak lassan zsugorodnak, másutt oszladozásukat alapvetően napos idő követi. Legfeljebb a köddel, rétegfelhőzettel borított tájakon fordulhat elő szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a csúcsérték 9 és 15 fok között várható.

Szerdára virradóra nagy területen terjeszkedik, illetve újraképződik a köd, valamint a rétegfelhőzet, ezek egy része napközben is tartósan megmaradhat. Másutt a látási viszonyok javulását követően kisüthet a nap. A tartósan borult tájakon szitálás, emellett néhol kisebb eső előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6 és, 10, míg ott, ahol kisüt a nap, 11 és 15 fok között valószínű.

Csütörtökre virradóra ismét nagy területen újraképződik, illetve terjeszkedik a köd, és a rétegfelhőzet, amelyek egy része napközben is makacsul tarthatja magát. Másutt zsugorodásukat, oszladozásukat követően naposra fordul az idő, erre nagyobb esély a déli tájakon van. Legfeljebb a tartósan borult, ködös tájakon lehet szitálás. A délies szél inkább csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg néhol. A minimum mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul. A maximum a tartósan borult, párás területeken 6 és 10, míg ott, ahol naposra fordul az idő, 11 és 16 fok között valószínű.

Péntekre virradóra az ismét terjeszkedő, illetve újraképződő köd, rétegfelhőzet napközbeni zsugorodását, oszladozását napos idő követi. Tartósabban borult, párás helyek elsősorban az Északi-középhegység térségében maradhatnak és legfeljebb a borongós vidékeken fordulhat elő szitálás. A délies szél a Dunántúlon többfelé megélénkül. Hajnalban mínusz 2 és plusz 7, délután a napos területeken 11 és 18, míg a tartósan borult, párás tájakon 6 és 10 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szombatra virradóra ismét kissé terjeszkedhet a rétegfelhőzet, illetve a köd, amelyek döntően feloszlanak, ezt követően pedig gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás napsütéssel. A csapadék esélye kicsi. A jellemzően délnyugati, déli irányú szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban mínusz 2 és plusz 8, délután 10 és 19 fokra van kilátás.

Vasárnap erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, helyenként eső, zápor is előfordulhat. A jellemzően délies irányú szelet helyenként élénk, erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 9, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 16 fok között várható.
Címlapkép: Getty Images
#szél #időjárás #hőmérséklet #eső #felhő #köd #szórakozás #csapadék #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:30
17:03
16:08
15:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 9.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
2025. november 8.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2025. november 9.
Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat
2025. november 8.
Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
2025. november 7.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
NAPTÁR
Tovább
2025. november 9. vasárnap
Tivadar
45. hét
November 9.
A világszabadság napja
November 9.
Feltalálók napja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
2 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
4 hete
Legendás tévécsatorna vonul ki Európából: rengeteg magyar sirathatja kedvencét, teljesen el fog tűnni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 9. 18:01
Kvíz: Mit tudsz a szexről, szeretkezésről? Ezekre a fogós kérdésekre kevesen tudják a választ!
Pénzcentrum  |  2025. november 9. 17:03
Megtudtuk, mennyi lesz a Szamos szaloncukor ára 2025-ben: mutatjuk a Sulyán szaloncukor árát is
Agrárszektor  |  2025. november 9. 17:29
Ebbe az országba vitték a magyar csirkehús javát: elkapkodták