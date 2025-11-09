Kihúzták a Hatoslottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Most közölte a HungaroMet: meglepő fordulatokat hoz az ősz a következő napokban
A jövő héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban: az éjszaka képződő köd és rétegfelhőzet többfelé megmaradhat napközben is, itt szitálás és kisebb eső is előfordulhat, míg ott, ahol a köd, rétegfelhőzet feloszlik, napos idő várható. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol kisüt a nap, 11 és 15 Celsius-fok között valószínű. A hét végén feltámad a szél és megszűnik a köd - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn a sűrű köd csak lassan oszlik fel, valamint a rétegfelhőzet szakadozik, gomolyosodik, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A keleti, délkeleti határszélen tartósan borult időre van kilátás, itt gyenge eső is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A maximum-hőmérséklet általában 10 és 14 fok között várható.
Keddre virradóra nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződése, illetve terjeszkedése valószínű. Napközben ezek helyenként csak lassan zsugorodnak, másutt oszladozásukat alapvetően napos idő követi. Legfeljebb a köddel, rétegfelhőzettel borított tájakon fordulhat elő szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a csúcsérték 9 és 15 fok között várható.
Szerdára virradóra nagy területen terjeszkedik, illetve újraképződik a köd, valamint a rétegfelhőzet, ezek egy része napközben is tartósan megmaradhat. Másutt a látási viszonyok javulását követően kisüthet a nap. A tartósan borult tájakon szitálás, emellett néhol kisebb eső előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6 és, 10, míg ott, ahol kisüt a nap, 11 és 15 fok között valószínű.
Csütörtökre virradóra ismét nagy területen újraképződik, illetve terjeszkedik a köd, és a rétegfelhőzet, amelyek egy része napközben is makacsul tarthatja magát. Másutt zsugorodásukat, oszladozásukat követően naposra fordul az idő, erre nagyobb esély a déli tájakon van. Legfeljebb a tartósan borult, ködös tájakon lehet szitálás. A délies szél inkább csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg néhol. A minimum mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul. A maximum a tartósan borult, párás területeken 6 és 10, míg ott, ahol naposra fordul az idő, 11 és 16 fok között valószínű.
Péntekre virradóra az ismét terjeszkedő, illetve újraképződő köd, rétegfelhőzet napközbeni zsugorodását, oszladozását napos idő követi. Tartósabban borult, párás helyek elsősorban az Északi-középhegység térségében maradhatnak és legfeljebb a borongós vidékeken fordulhat elő szitálás. A délies szél a Dunántúlon többfelé megélénkül. Hajnalban mínusz 2 és plusz 7, délután a napos területeken 11 és 18, míg a tartósan borult, párás tájakon 6 és 10 fok között valószínű.
Szombatra virradóra ismét kissé terjeszkedhet a rétegfelhőzet, illetve a köd, amelyek döntően feloszlanak, ezt követően pedig gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás napsütéssel. A csapadék esélye kicsi. A jellemzően délnyugati, déli irányú szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban mínusz 2 és plusz 8, délután 10 és 19 fokra van kilátás.
Vasárnap erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, helyenként eső, zápor is előfordulhat. A jellemzően délies irányú szelet helyenként élénk, erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 9, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 16 fok között várható.
Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival. Azt nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd.
A hongkongi Bar Leone lett a világ legjobb bárja a The World's 50 Best Bars 2025 rangsorában.
Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját
Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte az Eurojackpot főnyereményét, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.
A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt.
Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az RTL+ prémium szolgáltatás hatalmas siker.
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek
III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként.
A Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga egy évvel ezelőtt előadás közben sztrókot kapott, ami egyik pillanatról a másikra lebénította.
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól - most az is kiderült, mennyiért.
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.
A népszerű zenei esemény pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn közzétett tizenegy perces aftermovie végén került bejelentésre.
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk idén novemberben: gigantikus szuperhold és két hullócsillagos éjszaka is lesz
November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül.
Durva börtön várhat a magyar tinik kedvenc hazai énekesére: súlyosak a vádak, ebből nehéz lesz kikecmeregni
Súlyos következmények várhatnak T. Dannyre, ugyanis a hatóságok kábítószer-birtoklás ügyében indítottak eljárást ellene.
Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.