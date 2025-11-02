Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap

2025. november 2. vasárnap Achilles
16 °C Budapest
Valódi lottó gravitációs golyók
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap

Pénzcentrum
2025. november 2. 16:05

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 152 millió forint.

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap. A 44. heti csütörtöki sorsolás számait itt találod:

A Hatoslottó nyerőszámai a 44. játékhéten, csütörtökön
A Hatoslottó 44. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

6; 8; 18; 28; 36; 42

Ezen a héten (44.) volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, a szerencsés nyertes 139 485 225 Ft-ot nyet!

A következő játékhéten a Hatoslottó főnyereménye 50 millió forint lesz.

További nyeremények: 

  • 3 találatos: 2 875 Ft
  • 4 találatos: 6 770 Ft
  • 5 találatos: 227 010 Ft

A Joker nyerőszámai a 44. héten a következők voltak:

8 4 8 3 7 4

Ezen a héten (44.) nem volt telitalálat a Jokeren, így a következő héten már 100 millió forintért játszhatnak ezen a játékon a szerencsevadászok.

További nyeremények: 

  • 2 találatos: 4 009 db, 2 500 Ft
  • 3 találatos: 380 db, 25 000 Ft
  • 4 találatos: 35 db, 250 000 Ft
  • 5 találatos: 9 db, 2 500 000 Ft

Címlapkép: Getty Images
