A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 152 millió forint.
Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap. A 44. heti csütörtöki sorsolás számait itt találod:
A Hatoslottó 44. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:
6; 8; 18; 28; 36; 42
Ezen a héten (44.) volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, a szerencsés nyertes 139 485 225 Ft-ot nyet!
A következő játékhéten a Hatoslottó főnyereménye 50 millió forint lesz.
További nyeremények:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- 3 találatos: 2 875 Ft
- 4 találatos: 6 770 Ft
- 5 találatos: 227 010 Ft
A Joker nyerőszámai a 44. héten a következők voltak:
8 4 8 3 7 4
Ezen a héten (44.) nem volt telitalálat a Jokeren, így a következő héten már 100 millió forintért játszhatnak ezen a játékon a szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 2 találatos: 4 009 db, 2 500 Ft
- 3 találatos: 380 db, 25 000 Ft
- 4 találatos: 35 db, 250 000 Ft
- 5 találatos: 9 db, 2 500 000 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Asztalra csapnak a színházi dolgozók: sürgős bértárgyalást követelnek, a miniszterhez fordultak miatta
A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről.
Nagyon jól indul a hétvége egy honfitársunknak, alaposan megfogta a szerencséjét. Az európai szuperlottó pénteki sorsolásán telitalálat ugyan nem született, de a II. nyerőosztályban egy...
Legendás sorsjegy tér vissza a magyar lottózókba: ez az újítás a játékban, 175 milliót lehet vele kaszálni
Adventi kalendáriumra épülő játékmenettel érkezik a nemzeti lottótársaság hagyományos sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/44. heti, csütörtöki nyerőszámait.
Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben...
Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: éljen!
Megnéztük, hogy mennyit kell fizetnünk ma Magyarországon a legnépszerűbb streaming-platformokért.
Megszavazták, jön a durva tűzijáték-szigorítás: komoly büntetést lehet kaphat szilveszterkor, aki erről nem tud
A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el, ami jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.
Kihúzták ezen a héten is a Skandináv lottó nyerőszámait, immár a 44. játékhéten. Lássuk, kinek volt a legnagyobb szerencséje, elvitte-e valaki a 70 milliós főnyereményt?
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
Komoly bejelentést tett a Sziget megmentéséről Gerendai Károly: Ha ebben nincs egyetértés, nem próbálkozom tovább!
Szerdán a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott.
Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Elhunyt Komjáthy György: a magyar rádiózás legendás alakja 91 éves korában távozott az élők sorából.
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint 2020 októbere óta több mint 55 millió darabot vásároltak a játékosok, miközben az elérhető termékek száma az eredeti 9 féldről...
Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.
A szervezők szerint nem tudják tovább a vendégekre hárítani a költségnövekedést – most a túlélés a tét a Rockmaraton számára.
Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét, egy szerencsés több mint 900 millió forintot nyert ezzel a számsorral
Elvitték a Hatoslottó főnyereményét: több mint 900 millió forint ütötte a szerencsés markát.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.