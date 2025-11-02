Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 152 millió forint.

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap. A 44. heti csütörtöki sorsolás számait itt találod:

A Hatoslottó 44. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

6; 8; 18; 28; 36; 42

Ezen a héten (44.) volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, a szerencsés nyertes 139 485 225 Ft-ot nyet!

A következő játékhéten a Hatoslottó főnyereménye 50 millió forint lesz.

További nyeremények:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

3 találatos: 2 875 Ft

4 találatos: 6 770 Ft

5 találatos: 227 010 Ft

A Joker nyerőszámai a 44. héten a következők voltak:

8 4 8 3 7 4

Ezen a héten (44.) nem volt telitalálat a Jokeren, így a következő héten már 100 millió forintért játszhatnak ezen a játékon a szerencsevadászok.

További nyeremények:

2 találatos: 4 009 db, 2 500 Ft

3 találatos: 380 db, 25 000 Ft

4 találatos: 35 db, 250 000 Ft

5 találatos: 9 db, 2 500 000 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon