Adventi kalendáriumra épülő játékmenettel érkezik a nemzeti lottótársaság hagyományos sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony.
Itt az új magyar lottómilliomos: 112 milliót kaszált valaki az Eurojackpoton!
Nagyon jól indul a hétvége egy honfitársunknak, alaposan megfogta a szerencséjét. Az európai szuperlottó pénteki sorsolásán telitalálat ugyan nem született, de a II. nyerőosztályban egy magyar is feliratkozott.
Az Eurojackpot játékában egy adott játékmezőn 5+2 számot kell megfelölnünk 1-től 50ig, valamint 1-től 12-ig. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább 2+1 találatunk van, ha pedig minden számot kihúztak, akkor természetesen miénk a főnyeremény. Lássuk, mekkora összegeket vittek el ezen a héten pénteken!
Az Eurojackpoton a következő számokat húzták ki a pénteki sorsoláson:
5; 11; 40; 41; 47; 1; 5
Ezen a héten pénteken sem született telitalálat, azonban egy magyar játékos a II. nyerőosztályban megjelent, így 288 ezer eurót, átszámítva 112 millió forintot nyert az Eurojackpoton!
A további nyerőosztályokban is volt pár magyar, összesen nagyjából 15 ezren nyertek még pár ezer forintos összegeket. A főnyeremény a jövő keddi sorsolás alkalmával már 42 millió euró, vagyis több mint 16 milliárd forint lesz.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Megnéztük, hogy mennyit kell fizetnünk ma Magyarországon a legnépszerűbb streaming-platformokért.
Kihúzták ezen a héten is a Skandináv lottó nyerőszámait, immár a 44. játékhéten. Lássuk, kinek volt a legnagyobb szerencséje, elvitte-e valaki a 70 milliós főnyereményt?
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
Komoly bejelentést tett a Sziget megmentéséről Gerendai Károly: Ha ebben nincs egyetértés, nem próbálkozom tovább!
Szerdán a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott.
Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Elhunyt Komjáthy György: a magyar rádiózás legendás alakja 91 éves korában távozott az élők sorából.
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint 2020 októbere óta több mint 55 millió darabot vásároltak a játékosok, miközben az elérhető termékek száma az eredeti 9 féldről...
Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.
A szervezők szerint nem tudják tovább a vendégekre hárítani a költségnövekedést – most a túlélés a tét a Rockmaraton számára.
Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét, egy szerencsés több mint 900 millió forintot nyert ezzel a számsorral
Elvitték a Hatoslottó főnyereményét: több mint 900 millió forint ütötte a szerencsés markát.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 900 millió forintos főnyereményt!
Na, vajon elvitte-e valaki az 590 millió forintos főnyereményt a 43. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos, igazi luxusórát viselt.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/43. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz
Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani egy képe.
A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált
Az elmúlt 40 évben megszokta a pörgést és a rendszertelen életmódot.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.