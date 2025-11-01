Itt az új magyar lottómilliomos: 112 milliót kaszált valaki az Eurojackpoton!

Nagyon jól indul a hétvége egy honfitársunknak, alaposan megfogta a szerencséjét. Az európai szuperlottó pénteki sorsolásán telitalálat ugyan nem született, de a II. nyerőosztályban egy magyar is feliratkozott.

Az Eurojackpot játékában egy adott játékmezőn 5+2 számot kell megfelölnünk 1-től 50ig, valamint 1-től 12-ig. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább 2+1 találatunk van, ha pedig minden számot kihúztak, akkor természetesen miénk a főnyeremény. Lássuk, mekkora összegeket vittek el ezen a héten pénteken!

Az Eurojackpoton a következő számokat húzták ki a pénteki sorsoláson:

5; 11; 40; 41; 47; 1; 5

Ezen a héten pénteken sem született telitalálat, azonban egy magyar játékos a II. nyerőosztályban megjelent, így 288 ezer eurót, átszámítva 112 millió forintot nyert az Eurojackpoton!

A további nyerőosztályokban is volt pár magyar, összesen nagyjából 15 ezren nyertek még pár ezer forintos összegeket. A főnyeremény a jövő keddi sorsolás alkalmával már 42 millió euró, vagyis több mint 16 milliárd forint lesz.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon