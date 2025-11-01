2025. november 1. szombat Marianna
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eurojackpot
Szórakozás

Itt az új magyar lottómilliomos: 112 milliót kaszált valaki az Eurojackpoton!

Pénzcentrum
2025. november 1. 09:00

Nagyon jól indul a hétvége egy honfitársunknak, alaposan megfogta a szerencséjét. Az európai szuperlottó pénteki sorsolásán telitalálat ugyan nem született, de a II. nyerőosztályban egy magyar is feliratkozott.

Az Eurojackpot játékában egy adott játékmezőn 5+2 számot kell megfelölnünk 1-től 50ig, valamint 1-től 12-ig. Nyereményt akkor érhetünk el, ha legalább 2+1 találatunk van, ha pedig minden számot kihúztak, akkor természetesen miénk a főnyeremény. Lássuk, mekkora összegeket vittek el ezen a héten pénteken!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpoton a következő számokat húzták ki a pénteki sorsoláson:

5; 11; 40; 41; 47; 1; 5

Ezen a héten pénteken sem született telitalálat, azonban egy magyar játékos a II. nyerőosztályban megjelent, így 288 ezer eurót, átszámítva 112 millió forintot nyert az Eurojackpoton!

A további nyerőosztályokban is volt pár magyar, összesen nagyjából 15 ezren nyertek még pár ezer forintos összegeket. A főnyeremény a jövő keddi sorsolás alkalmával már 42 millió euró, vagyis több mint 16 milliárd forint lesz.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:00
08:47
07:45
07:30
07:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. november 1.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
2025. október 31.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
NAPTÁR
Tovább
2025. november 1. szombat
Marianna
44. hét
November 1.
Mindenszentek (katolikus)
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
5
4 napja
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Technikai kamat
számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (kamatrés)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 07:30
Komoly dolog derült ki a halottak napi mécsesekről: erről tudj, amikor meggyújtasz egyet a temetőben
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 07:01
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
Agrárszektor  |  2025. november 1. 09:28
Súlyosan fertőzhetnek a kórokozók: így védd jól a kalászosokat