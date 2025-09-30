A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat,
Csodálatos égi jelenség csillogott Magyarország felett: ilyet tényleg ritkán látni +videó
Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden: délután kettős szivárvány, este pedig sarki fény volt látható Magyarország több pontján.
Kedden délután negyed öt körül gyönyörű kettős szivárvány jelent meg a Prédikálószéken elhelyezett kamera képén. A természeti látványosság azonban csak előjátéka volt az este bekövetkező, még ritkább jelenségnek.
Este 9 óra és fél 10 között egyre erőteljesebben kezdett kirajzolódni az égbolton a sarki fény, amely később intenzív, "vidám táncot járó" fényjelenséggé erősödött - jelentette az Időkép.
Borzonton kezdetben felhők akadályozták a megfigyelést, később azonban kitisztult az égbolt, és a csillagok mellett a sarki fény is visszatükröződött a tó vízfelületén.
"A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat." - hangsúlyozta a párt.
Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.
Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Max (korábban HBO Max) több csomaggal és kedvezménnyel elérhető. Összefoglaltuk az árakat, a lehetőségeket és azt is, hogyan mondható le az előfizetés.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/39. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson sem volt telitalálat.
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.
Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort.
Megkezdték az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
A srácok a YouTube-on paródiáikkal és saját dalaikkal váltak népszerűvé, most pedig először mutatják meg élőben magukat.
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 7 milliárd forint.
A 18 évvel ezelőtti RTL-es tehetségkutatóban ízes magyarsággal mesélő csantavéri fiú megnyerte a műsort.
Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Újabb telefonos csalási kísérlet terjed, amelyben 500 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetik az áldozatokat,
Templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.
Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő,
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára.
