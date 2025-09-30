Csodálatos égi jelenség csillogott Magyarország felett: ilyet tényleg ritkán látni +videó

Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden: délután kettős szivárvány, este pedig sarki fény volt látható Magyarország több pontján.

Kedden délután negyed öt körül gyönyörű kettős szivárvány jelent meg a Prédikálószéken elhelyezett kamera képén. A természeti látványosság azonban csak előjátéka volt az este bekövetkező, még ritkább jelenségnek.

Este 9 óra és fél 10 között egyre erőteljesebben kezdett kirajzolódni az égbolton a sarki fény, amely később intenzív, "vidám táncot járó" fényjelenséggé erősödött - jelentette az Időkép.

Borzonton kezdetben felhők akadályozták a megfigyelést, később azonban kitisztult az égbolt, és a csillagok mellett a sarki fény is visszatükröződött a tó vízfelületén.