Férfi fejlámpával nézi a csillagokat
Szórakozás

Csodálatos égi jelenség csillogott Magyarország felett: ilyet tényleg ritkán látni +videó

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 08:14

Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden: délután kettős szivárvány, este pedig sarki fény volt látható Magyarország több pontján.  

Kedden délután negyed öt körül gyönyörű kettős szivárvány jelent meg a Prédikálószéken elhelyezett kamera képén. A természeti látványosság azonban csak előjátéka volt az este bekövetkező, még ritkább jelenségnek.

Este 9 óra és fél 10 között egyre erőteljesebben kezdett kirajzolódni az égbolton a sarki fény, amely később intenzív, "vidám táncot járó" fényjelenséggé erősödött - jelentette az Időkép.

Borzonton kezdetben felhők akadályozták a megfigyelést, később azonban kitisztult az égbolt, és a csillagok mellett a sarki fény is visszatükröződött a tó vízfelületén.

 
Címlapkép: Getty Images
