Egy hideg téli reggelen egy jávorszarvasbika pózol, skandi, skandinavlotto
Szórakozás

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 21:16

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin. Így a következő héten (40.) 295 millió forint lesz a tét majd a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Az alábbiakban mutatjuk a 37 heti nyerőszámokat és a nyereményeket is

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 39. héten 2025-ben:

2; 6; 8; 10; 16; 17; 26.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 39. héten 2025-ben:

11; 19; 20; 24; 25; 30; 34.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény. Így a 40. játékhéten 295 millió forint keresi gazdáját majd a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón a 35. héten:

  • 6 találat: egyenként 377 425 forint
  • 5 találat: egyenként 8 005 forint
  • 4 találat: egyenként 2 670 forint

Címlapkép: Getty Images
