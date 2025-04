Most érkezett! Felfoghatatlan tragédia: elhunyt az ország legszebb színésznője

Nagyon fiatalon robbant be a filmezésbe, és egy igazi francia legendával is szerepelhetett a vásznon. Sokan az ország legszebb színésznőjnek tartották.

75 éves korában meghalt Julieta Szönyi, vagy ahogy nagyon sokan ismerték és szerették, a magyar származású Szőnyi Júlia színésznő - írja a Transtelex. A művész a Dagadó vitorlák című filmsorozattal tett szert hatalmas népszerűségre Romániában, sokan és sokáig az ország legszebb színésznőjének tartották.

Szőnyi Júlia egy festőművész lányaként látta meg a napvilágot Temesváron, és négy éves volt, amikor a család Bukarestbe költözött. 23 évesen végzett az egyetemen, majd nagyon fiatalon be is robbant a filmezés világába: ekkor kapta meg Ottília szerepét az Otilia rejtélye című filmben.

Később Franciaországban is játszott, nem is akárkivel: egy romantikus drámában partnere lehetett a legendás Jean-Paul Belmondónak is, akit a szerepe szerint fel is kellett pofoznia. Ő azonban később úgy mesélte, hogy alig mert hozzányúlni a nagy francia színészhez, aki csak nevetett bátortalanságát, és biztatta, hogy "csapjon oda rendesen".