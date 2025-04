Komoly korlátozásokat vezet be a Meta: nincs több meztelenkedés az Instagramon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Meta új biztonsági intézkedéseket vezet be a tizenévesek védelmére az Instagramon, megtiltva a 16 év alattiaknak az élő közvetítés használatát szülői engedély nélkül, miközben a tinédzserekre vonatkozó védelmi rendszerét kiterjeszti a Facebook és Messenger platformokra is - írja a The Guardian.

A 16 év alatti felhasználók nem használhatják az Instagram Live funkcióját szülői engedély nélkül. Szintén szülői jóváhagyásra lesz szükségük ahhoz, hogy kikapcsolhassák azt a funkciót, amely automatikusan elhomályosítja a feltételezhetően meztelenséget tartalmazó képeket a közvetlen üzenetekben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az új korlátozásokat a vállalat azzal egyidejűleg jelentette be, hogy az Instagram tinédzser-fiók rendszerét kiterjeszti a Facebook és Messenger platformokra is. A tinédzser-fiókokat tavaly vezették be, és alapértelmezetten olyan beállításokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a szülők számára, hogy napi időkorlátot állítsanak be az alkalmazás használatára, letiltsák az Instagram használatát bizonyos időszakokban, valamint lássák, mely fiókokkal vált üzeneteket gyerekük. A Facebook és Messenger tinédzser-fiókokat először az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában vezetik be. Az Instagram-fiókokhoz hasonlóan a 16 év alatti felhasználóknak szülői engedélyre lesz szükségük a beállítások módosításához, míg a 16-17 évesek, akiket alapértelmezetten az új funkciókba sorolnak, önállóan módosíthatják azokat. A Meta közlése szerint az Instagram tinédzser-fiókjait világszerte 54 millió 18 év alatti felhasználó használja, és a 13-15 évesek több mint 90%-a megtartja az alapértelmezett korlátozásokat. A bejelentés egybeesik az Egyesült Királyság Online Biztonsági Törvényének bevezetésével. Március óta a jogszabály hatálya alá tartozó minden webhelynek és alkalmazásnak – több mint 100 000 szolgáltatásnak a Facebooktól és Google-től kezdve az X-en át a Redditig és az OnlyFans-ig – lépéseket kell tennie az illegális tartalmak, például a gyerekek szexuális bántalmazása, csalás és terrorista anyagok megjelenésének megakadályozására, vagy el kell távolítania azokat, ha mégis online kerülnek. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 307 398 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 094 forintos törlesztővel az Erste Bank nyújtja (THM 10,83%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 70 482 forintos törlesztőt (THM 10,61%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A törvény gyerekvédelmi rendelkezéseket is tartalmaz, és megköveteli a technológiai platformoktól, hogy védjék a 18 év alattiakat a káros tartalmaktól, például az öngyilkossággal és önbántalmazással kapcsolatos anyagoktól. A múlt heti jelentésekre, miszerint a törvényt egy brit-amerikai kereskedelmi megállapodás részeként felvizezhetik, a gyerekvédelmi csoportok tiltakozással reagáltak, kijelentve, hogy bármilyen kompromisszum "felháborító kiárusítás" lenne, amit a választók elutasítanának. Az Instagram-korlátozások bevezetésekor Nick Clegg, a Meta akkori globális ügyekért felelős elnöke elmondta, hogy a cél "a mérleg szülők javára történő billentése" a szülői felügyelet használata terén. A bejelentés néhány nappal azután történt, hogy Clegg kijelentette, a szülők általában nem használják a gyerekvédelmi intézkedéseket.

Címlapkép: Getty Images

