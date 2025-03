Itt a SkyShowtime következő nagy dobása: mutatjuk, mi vár az előfizetőkre áprilistól

School Spirits, The Agency, Gangs of London - csak néhány sorozat a SkyShowtime áprilisi kiemelt kínálatából. Nem érdemes lemaradni a legújabb epizódokról és tartalmakról.

Nem hagyja friss tartalmak nélkül előfizetőit a SkyShowtime, amely már be is jelentette, hogy egészen pontosan mikre számíthatunk áprilisban. Lesznek többek között sorozatpremierek, de folytatások is érkeznek a következő hónapban.

Áprilisban érkező sorozatok:

School Spirits (Szellemgimi), 2. évad – április 5. (összes rész)

The Agency (Az ügynökség) – április 7. (hetente új részek)

Gangs of London, 3. évad – április 14. (hetente új részek)

Mr. Throwback – április 14. (összes rész)

Yellowjackets (hetente új részek, záróepizód április 24-én)

1923 (hetente új részek, záróepizód április 28-án)

SpongyaBob Kockanadrág (15/A évad) - április 8.

Pöttöm Séf Show (2. évad) - április 19.

Mancs őrjárat (10/D évad) - április 15.

Áprilisban érkező filmek: