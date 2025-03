Erre senki sem számított: legendás sorozat tér vissza a tévéképernyőkre, sok rajongó örülhet

Az Emmy-díjas Ted Lasso visszatér a képernyőkre: az Apple TV+ bejelentette, hogy a népszerű vígjátéksorozat negyedik évaddal folytatódik, Jason Sudeikis pedig ismét magára ölti a címszereplő edző karakterét - számolt be róla a New York Times.

A Ted Lasso rajongóinak hite nem volt hiábavaló: a szívmelengető futballkomédia újra pályára lép. Az Apple TV+ pénteken jelentette be, hogy folytatódik a sorozat, amelynek középpontjában egy népies amerikai edző áll, aki az angol Premier League fiktív csapatát, az AFC Richmondt irányítja.

Jason Sudeikis, aki Brendan Hunt, Joe Kelly és Bill Lawrence társaságában a sorozat megalkotója is egyben, nemcsak a főszerepben tér vissza, hanem executive producerként is közreműködik. A színész elmondása szerint a negyedik évadban az AFC Richmond csapata megtanulja, hogy néha előbb kell ugrani és csak aztán nézni, hova érkeznek – bárhol landoljanak is, az pont a megfelelő hely lesz számukra.

A 2020 augusztusában indult sorozat eddig három évadot élt meg, és bár az alkotók korábban azt hangoztatták, hogy nem terveznek további részeket, sosem zárták ki teljesen ennek lehetőségét. A harmadik évad fináléjában Ted visszatért Kansas-be, az új évadban azonban egy női csapat edzője lesz.

Egyelőre nem ismert a premier pontos dátuma, és az sem tisztázott, hogy a főszereplők közül ki tér vissza. Az Apple TV+ megerősítette, hogy Brett Goldstein, aki Roy Kent szerepét alakította, íróként és executive producerként biztosan részese lesz a projektnek. A Deadline augusztusi hírei szerint Hannah Waddingham (Rebecca Welton) és Jeremy Swift (Leslie Higgins) is aláírta szerződését egy esetleges folytatásra.

A Ted Lasso a Covid-19 járvány kellős közepén debütált, és az Apple TV+ eddigi legnagyobb sikerévé nőtte ki magát. A sorozat 13 Emmy-díjat nyert, és milliók kedvence lett humora, valamint a barátságról és empátiáról szóló üzenetei miatt. Ahogy a pandémia idején érzelmi támaszt nyújtott a nézőknek, úgy talán most, egy hasonlóan nehéz időszakban is ugyanilyen fontos szerepet tölthet be.