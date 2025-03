Ügyesen fektette be a pénzét a legendás magyar rapper: most sincsenek anyagi gondjai, az már a múlté

A híres magyar rapper Máté Szabolcs, azaz Sub Bass Monster volt a vendége a Palikék Világa csatorna Nem hétköznapi történetek című műsorának. A Blikk szemléje szerint a műsorban elmondta: most nincsenek anyagi problémái, de nem volt ez mindig így.

"Bár senki nem tudja, volt egy olyan időszak az életemben, amikor egy pohár víz volt minden este az ágyam mellett, hogy tudjam, hogy fagypont alatt aludtam-e, merthogy nem volt fűtés. Szóval a mélység is megvolt, ahonnan elindult az ember, és megtanulta tisztelni, ami van" – mesélte Sub Bass Monster a Nem hétköznapi történetek című műsorban. Azt is elárulta, hogy amikor viszont sokat keresett, hogyan gazdálkodott a pénzzel.

A rapper jelenleg is Gyulafirátóton él családjával. Három gyermeke van, bár négyet szeretett volna. A rapper tudatosan lépett vissza a hatalmas médiaőrülettől, ami kezdetben körülvette, de ma is rendszeresen fellép, csak meghúzza a határait.

A pénzből, amit én anno kerestem, amikor ilyen borzasztó sokat mentem, és közben Gyulafirátóton maradtam, azért elég sokat félre tudtam tenni. De a jelenlegiből is egy bőven átlagos életszínvonal felett tudnék élni

- mondta anyagi helyzete kapcsán. Visszaemlékezése szerint régebben is, amikor fellépésekre járt, nem is volt időm elszórni a pénzt, mert akárhova ment, dolgozni kellett. "Most az egy dolog, hogy ott is koccintottam az emberekkel vagy buliztunk, de megmaradt a pénz. Ha én hétköznap lementem mondjuk a barátaimmal, hogy gyerekek, meghívok mindenkit, még úgy sem tudtam a töredékét se elkölteni. Úgyhogy ez a pénz nekem megmaradt, én pedig befektettem..." - mondta Sub Bass Monster.