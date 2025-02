Erre senki sem számított: legendás sorozat tér vissza a képernyőre spinoffként, sok rajongó örülhet

A The Big Bang Theory népszerű szituációs komédia rajongói örömmel fogadhatják a hírt, hogy az eredeti sorozat több szereplője is visszatér a készülő spinoff sorozatban. A Warner Bros. streaming szolgáltatásán, a Maxon debütáló új széria további ismert arcokkal bővül, köztük az egyik legkedveltebb mellékszereplővel - számolt be róla a Daily Mail.

Az Agymenők (magyarul: The Big Bang Theory) című sitcom sorozat készítői bejelentették, hogy az eredeti sorozat több szereplője is visszatér egy készülő spinoff sorozat keretében. John Ross Bowie, aki az eredeti sorozatban Barry Kripke plazmafizikust alakította, csatlakozik a készülő produkcióhoz. A Deadline értesülései szerint az 53 éves színész kedden írta alá szerződését a Warner Bros. Television-nel. Bowie karaktere először a The Big Bang Theory második évadában tűnt fel, és azóta is a rajongók kedvence maradt sajátos beszédhibája és Sheldon Cooper állandó riválisaként betöltött szerepe miatt.

A korábban bejelentett visszatérő sztárok között szerepel Kevin Sussman (Stuart Bloom), Brian Posehn (Bert Kibbler) és Lauren Lapkus (Denise) is. Az új sorozat az eredeti The Big Bang Theory társalkotójának, Chuck Lorre-nak a nevéhez fűződik, aki mellett Zak Penn és Bill Prady is közreműködik a forgatókönyv megírásában és executive producerként.

Az új spinoff eltér az eredeti többkamerás sitcom formátumtól, és egykamerás lesz, hasonlóan a Young Sheldon című előzménysorozathoz. Ez a megoldás lehetővé teszi a vizuálisan összetettebb jelenetek elfelejtését, és általában nem tartalmaz nevetősávot.

"Nagyon izgatott vagyok, hogy újra magamra ölthettem Barry Kripke szerepét" - nyilatkozta Bowie az Instagram oldalán, ahol megosztotta a hírről szóló cikk képernyőfotóját.

A színész változatos karrierje során nemcsak a The Big Bang Theory-ben, hanem számos más népszerű sorozatban is feltűnt, többek között a Reno 911!, a Curb Your Enthusiasm és az Adult Swim Childrens Hospital című produkciókban. Emellett szkeccskomikusként is ismert, és rendszeresen fellép New York-i és Los Angeles-i színházakban.

A The Big Bang Theory spinoff sorozata még fejlesztés alatt áll, és egyelőre nem kapott zöld utat a Warner Bros-tól. A rajongók azonban már most izgatottan várják, hogy újra láthassák kedvenc karaktereiket egy friss történetben.