Ezzel tarolna 2025-ben a Netflix, Max, Disney+, SkyShowtime: hatalmas a készülődés

Egyre többen fordítanak hátat a hagyományos televíziónak, helyette pedig a streaming-szolgáltatások végtelen kínálatában merülnek el. Azonban a számtalan elérhető platform miatt egyre nagyobb kihívást jelent, hogy mit érdemes előfizetni – különösen, mivel ezek költségei gyorsan az egekbe szökhetnek. A Pénzcentrum év végi összefoglalójában a négy legnagyobb hazai streaming-szolgáltató idei kínálatát vettük szemügyre részletesebben, hogy olvasóinknak ne kelljen elveszniük a tartalomtengerben.

Az elmúlt években gyökeresen átalakult, ahogyan tartalmakat fogyasztunk: egyre több ember fordul el a hagyományos televíziózástól, és vált a streaming-szolgáltatások végtelen kínálatára. A filmek és sorozatok rajongóinak ma már nem kell igazodniuk a televíziós műsorrendhez, helyette bármikor, bárhol megnézhetik kedvenceiket – feltéve, ha előfizetnek a megfelelő platformra.

Ez azonban nem is olyan egyszerű döntés, hiszen a piac egyre telítettebb: a Netflix, az HBO Max, a Disney+, vagy épp a SkyShowtime mind versengenek a nézők kegyeiért, és idén szinte mindegyikük emelt az előfizetési díjain. Emiatt különösen körültekintőnek kell lennünk, hogy melyik szolgáltatásnak szavazunk bizalmat – és persze pénzt.

A trendet nemcsak a nemzetközi szereplők követik, hanem a hazai infokommunikációs cégek is. Az utóbbi évek egyik figyelemre méltó újítása, hogy a klasszikus mobiltelefon-szolgáltatások – például a hang- és adatszolgáltatás – mellett megjelentek a havidíjba épített streaming-előfizetések. Ezt a lehetőséget Magyarországon a Telekom vezette be elsőként, idén pedig a Yettel is csatlakozott hozzá, így előfizetőik már olyan szolgáltatásokat is élvezhetnek, mint az HBO Max vagy a Netflix.

A Pénzcentrum év végi összesítő cikkében a négy legnagyobb hazai streaming-szolgáltató éves kínálatát vettük górcső alá. Összegyűjtöttük a legérdekesebb újdonságokat és legfontosabb változásokat, hogy segítsünk olvasóinknak eligazodni a tartalomtengerben – és spórolni a választással.

A Netflix kínálata

A Netflix továbbra is a legmeghatározóbb szereplő a hazai streamingpiacon heti 1 millió 69 ezer látogatójával. Ők még ősszel jelentették be az áremelést.

Így a következő csomagok közül választhatnak az előfizetők:

Alap: 2490 Ft / hónap

Standard: 3490 Ft / hónap (+990 Ft / hó / vendégfelhasználói hely)

Prémium: 4490 Ft / hónap (+990 Ft / hó / vendégfelhasználói hely)

A Netflix kínálatát folyamatosan bővítve a különböző műfajok és témák iránt érdeklődő nézők számára. 2024-ben a platform új sorozatokkal és régóta várt évadokkal erősített, bemutatva izgalmas adaptációkat és eredeti produkciókat egyaránt.

A Netflix kínálatának legfontosabb friss zászlóshajói

Száz év magány: Gabriel García Márquez világhírű regényének régóta várt sorozatadaptációja, amely a Buendía család több generációjának történetét eleveníti meg egy varázslatos realizmus által átszőtt világban

Fekete galambok: Keira Knightley főszereplésével érkező thriller, amely politikai intrikákat és feszült drámát ígér.

Szörnyek: Lyle és Erik Menendez története: A hírhedt Menendez testvérek ügyét bemutató sorozat, amely nemcsak a tárgyalásokat, hanem a családi konfliktusok mögötti hátteret is feltárja.

A korona" (6. évad): A brit királyi család életét feldolgozó, nagy sikerű sorozat befejező évada, amely tovább mélyíti a nézők megértését a monarchia és a személyes történetek összefonódásáról.

Bridgerton (3. évad): A történelmi romantikus dráma harmadik évada újabb fordulatokat és szerelmi szálakat hoz a londoni elit világában.

A Max (HBO) kínálata

A Max (HBO) 2024-ben is kiemelkedő produkciókkal bővítette tartalmi palettáját, amelyek között a drámai sorozatok, a történelmi adaptációk és az egyedi dokumentumfilmek is helyet kaptak. A szolgáltató a legnagyobb külföldi streaming szolgáltatók között a 2. helyen áll Magyarországon, heti legfeljebb 419 ezer látogatóval. Az elérhető csomagokat ebben a cikkben szedtük össze korábban.

A következő csomagok közül választhatnak az előfizetők az HBO-nál:

Standard: 2790 Ft / hónap

Prémium: 3890 Ft / hónap

Sport kiegészítő: 1200 Ft / hónap

Az HBO kínálatának legfontosabb friss zászlóshajói

A Pingvin: A DC-univerzum új sorozata, amely a Batman világából ismert Pingvin karakterére fókuszál Colin Farrell főszereplésével.

Dűne: A testvériség: Frank Herbert klasszikus sci-fi regényéhez kapcsolódó sorozat, amely a Bene Gesserit rend történetét mutatja be.

Igazság nyomában: Éjszakai ország": Az antológiasorozat új évada, Jodie Foster főszereplésével, amely a sötét alaszkai tájon játszódik, ahol nyomozók egy rejtélyes eltűnés ügyében kutatnak.

Harry Potter: Az ikonikus könyvsorozat alapján készülő új adaptáció, amely hűen követi J.K. Rowling eredeti történetét.

A szimpatizáns: Vietnámi háborús dráma, amely az amerikai és vietnámi kultúrák közötti feszültségeket mutatja be egy kettős ügynök szemszögéből.

Disney+ kínálata

A Disney+ heti 285 ezer látogatójával jelenleg a 3. legnépszerűbb steaming szolgáltató Magyarországon, még 2024 végén is több új sorozattal és filmmel bővítették a kínálatukat. Ugyanakkor nemrég ők is árat emeltek. Az év utolsó hónapjában olyan premierek érkeztek, mint a Star Wars: Kóbor alakulat, amely négy fiatal történetét követi egy veszélyes galaktikus kalandon, vagy az Elton John életét bemutató dokumentumfilm, amely az énekes 50 éves karrierjének meghatározó pillanatait dolgozza fel. Az új sorozatok és filmek között a Star Wars-univerzum friss darabja, egy Elton John életét bemutató dokumentumfilm és több érzelemdús, történelmileg inspirált alkotás is megtalálható.

A Disney+ csomagok jelenlegi tarifája:

Standard: 2490 Ft / hó; 24 900 Ft / év

Prémium: 3890 Ft / hó; 38 900 Ft / év

Néhány zászlóshajó a Disney+ kínálatából:

Star Wars: Kóbor alakulat (Skeleton Crew) – Egy izgalmas sorozat négy gyermek galaktikus kalandjáról, akik saját bolygójuk megtalálására indulnak.

Elton John: Never Too Late – Dokumentumfilm a világhírű zenész életéről és pályafutásáról.

Álom Stúdió (Pixar's Dream Productions) – A Pixar és a Disney közös produkciója.

FX – A nagy öreg (The Old Man) – Jeff Bridges főszereplésével folytatódik a sorozat második évada.

Endurance: Felkutatni Shackleton hajóját – National Geographic-dokumentumfilm Ernest Shackleton történetéről.

A SkyShowtime kínálata

A SkyShowtime heti 122 ezer látogatójával jelenlegi a 4. legnépszerűbb külföldi streaming platform. Ők ráadásul igen ravasz trükkel próbálják rávenni filmrajongókat az előfizetésre. Igaz, az akció az akció. A szolgáltató januári és februári premierek előzeteseivel várja az új évadot, amelyek erős történeteket és figyelemfelkeltő színészi alakításokat ígérnek.

A Dexter: Original Sin bemutatja, hogyan vált egy átlagos fiatal sorozatgyilkossá, míg a The Agency a CIA világának intrikáit tárja fel. Az év egyik legkülönlegesebb alkotása lehet a Landman, amely az olajipar világában játszódik, bemutatva a szerencse hajszolását és a modern geopolitikai hatásokat. A történetek mögött olyan neves alkotók és színészek állnak, mint Michael Fassbender, Colin Firth és Demi Moore, akik tovább erősítik a sorozatok iránti érdeklődést.

A következő csomagok állnak rendelkezésére a SkyShowtime előfieztőknek:

Standard előfizetés reklámokkal1999 Ft / hónap;15 990 Ft / év

Standard: 2799 Ft / hónap; 22 399 Ft / év

Prémium: 3999 Ft / hónap; 31 999 Ft / év

Néhány zászlóshajó a kínálatból

Dexter: Original Sin – Dexter Morgan fiatalkorát bemutató előzménysorozat.

The Agency – Politikai thriller egy beépített CIA-ügynök életéről.

Lockerbie: A Search for Truth – Az 1988-as katasztrófát feldolgozó limitált sorozat Colin Firth főszereplésével.

Landman (Az olajügynök) – A nyugat-texasi olajipar történetét bemutató sorozat, amely a modern gazdasági és éghajlati hatásokat is vizsgálja.

Bár a külföldi streaming szolgáltatók, mint a Netflix és a Max (HBO), továbbra is dominálják a magyar piacot, a hazai tévécsatornák sem adják fel a versenyt. Az összesített rangsorban például a TV2 Play a 4., az RTL+ pedig az 5. legnépszerűbb streaming platform, amelyek jórészt saját gyártású tartalmakra építenek. Ezzel megelőzik egyébként a SkyShowtime-ot és az Amazon Prime-ot is.

Ugyanakkor az egyre minőségibb külföldi produkciókkal, amelyek folyamatosan frissülnek és egyre szélesebb közönséget céloznak meg, egyre nehezebb lesz számukra felvenni a versenyt. Az előnyük abban rejlik, hogy sajátos helyi tartalmakkal és magyar közönség igényeire szabott produkciókkal próbálnak kitűnni, ám az ilyen jellegű tartalmak mellett elengedhetetlen, hogy lépést tartsanak a globális trendekkel is, ha meg akarják őrizni versenyképességüket.