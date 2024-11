Megható videó: megkerült a magyar olimpikon ellopott aranyérme, elsírta magát

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy tolvajok törtek be az 1988-as szöuli olimpiai bajnok Csongrádi László házába, és ellopták az olimpiai aranyérmét. A történet végül jóra fordult - a rendőrség Facebook-videóban számolt be róla, hogy megkerült az értékes tárgy.

