Te is szoktál online vásárolni? Nagyon vigyázz, mostanában így trükköznek a csalók

A magyarok közel fele tervezi, hogy a gazdasági kihívások miatt kevesebbet vásárol Black Friday alkalmával és az ünnepi szezonban, azonban 75%-uk továbbra is jó ajánlatokra vadászik, amelyek fő motivációi közé tartoznak a nehezen elérhető termékek kedvezményes áron történő vásárlása, valamint a karácsonyi ajándékok.

Figyelmeztetést adtak ki a vásárlási csalások kockázatáról a magyar vásárlók számára ebben a vásárlási szezonban. Ma, november 11-én van a Singles’ Day (Szinglik napja). Ez a nem hivatalos ünnep Kínából indult, és az egyedülállók számára a szórakozás és a kényeztetés céljából tartják. Ez mára az egyik legnagyobb vásárlási eseménnyé vált világszerte, amely eléri a Black Friday szintjét eladásokban. Magyarországon is egyre népszerűbb, mivel hazai és nemzetközi márkák kihasználják ezt az alkalmat, hogy korai ünnepi ajánlatokkal vonzzák a vásárlókat. Bár nem olyan elterjedt, mint a fekete péntek, egyre jelentősebb dátummá válik az online vásárlási akciók szempontjából.

Az év egyik legjobban várt vásárlási eseménye, a Black Friday is közeleg, és a Revolut célja, hogy a biztonságos vásárláshoz szükséges ismeretekkel és eszközökkel biztosítsa a fogyasztókat. Az óriási kedvezményekkel fémjelzett esemény az Egyesült Államokban indult, és a Hálaadás (Thanksgiving) utáni napon tartják. Magyarországon általában ugyanezen a napon zajlik az esemény - idén november 29-én.

A Dynata által a magyar lakosság reprezentatív mintáján, 1000 fő körében végzett legutóbbi felmérés szerint a megkérdezettek közel fele (49%) jelezte, hogy a Black Friday és az ünnepi szezonban kevesebbet fog költeni a gazdasági kihívások miatt. Ennek ellenére a szezonális ajánlatok és kedvezmények továbbra is vonzóak: a válaszadók 75%-a tervezi, hogy vásárol, ha jó ajánlatokat talál.

Mit terveznek a magyarok vásárolni?

Idén a magyarok egyszerre a gyakorlati megtakarításra és az ünnepi előkészületekre is fókuszálnak. A Black Friday vásárlás mögötti legfőbb motiváció, hogy olyan termékeket vehessenek meg kedvezményesen, amelyeket általában nem engedhetnének meg maguknak (44% válaszolt így). A magyarok nagylelkűségét is tükrözi a felmérés: a második legfontosabb ok a karácsonyi ajándékvásárlás volt (33%), míg szorosan a harmadik helyen az akciók kihasználása a rendszeresen vásárolt termékek esetében (32%).

Bolti vagy online ajánlatok?

Sok fogyasztó számára a hagyományos boltok továbbra is elsődlegesek, mivel a válaszadók 48%-a ezt a lehetőséget választaná, ha jó akciókat keres. Az e-kereskedelem népszerűségének növekedésével azonban a magyarok 43%-a inkább online vásárolna, mivel vonzó számukra a kényelem és a szélesebb választék.

Mennyire aggódnak a magyarok a csalások miatt, amikor jó ajánlatra vadásznak?

Annak ellenére, hogy az online vásárlás kényelmesebb, nagyobb kockázatokat is rejthet. A 2024. első félévi Revolut Consumer Security and Financial Crime Report (Fogyasztói Biztonsági és Pénzügyi Bűnözési Jelentése) alapján a vásárlási csalások az összes engedélyezett csalás 68%-át tették ki Magyarországon. Globális szinten az ügyfelek által bejelentett csalások 60%-a vásárlási csalás volt.

Az ilyen csalások száma várhatóan emelkedni fog mostantól. Ennek ellenére a magyarok csupán 10%-a válaszolta, hogy aggódik ebben az időszakban. Ennek következtében a magyarok 9%-a választja inkább a bolti vásárlást, mert biztonságosabbnak tartja. Az idősebb (65 év feletti) válaszadók a legóvatosabbak az ünnep környékén, és 15%-uk hajlamosabb a fizikai boltokat választani, mivel így elkerülhetik az online csalásokat.

Hogyan maradjon biztonságban? Tippek