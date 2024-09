Ilyen is ritkán van Magyarországon: hamarosan gazdára találhat a lottón egy 110 milliós, fullos fővárosi lakás

A magyarok számára álomotthonnak számít az a lakás, amelyet a szeptember 9-én indított Játékoskártya kampány fődíjaként egy szerencsés játékoskártya birtokos megnyerhet. Az ingatlan értéke mintegy 110 millió forint.

A Szerencsejáték Zrt. reprezentatív felmérése szerint a magyarok számára az álomotthon legfontosabb fizikai ismérve az, hogy a benne élők saját élettérrel rendelkeznek: a válaszadók többsége (55%) ezt a tényezőt jelölte elsőként. Ettől csak kevéssel marad el az, hogy tágas, világos terek jellemezzék az ingatlant (46%). Lokáció tekintetében a nyugalmat preferálják a megkérdezettek: a legtöbb válaszadónál a kiemelt szempontok között van a csendes környék (84%), a zöldövezet (79%), és a könnyű megközelíthetőség (76%) sem hiányozhat az „álomotthon képletből”.

A nemzeti lottótársaság az OTP Bankkal együttműködve ismét lakásnyereményt kínál fődíjként az idei legújabb Játékoskártya kampányában. Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója az új Játékoskártya-kampányt bejelentő sajtótájékoztatón elmondta:

A Játékoskártya program már közel 1 millió 800 ezer játékosunk szórakozását teszi kényelmesebbé, biztonságosabbá a lottózói hálózatban. Tavaly visszahoztuk a program keretében a lakásnyereményt 50 év után, amely rendkívüli sikert aratott, így érkezik a folytatás. Immár egy exkluzív környezetben lévő, álomotthonnak is beillő vadonatúj ingatlant kínálunk a legszerencsésebb játékosnak fődíjként.

Bánhegyi Zsófia hozzátette: "a regisztrációval rendelkező játékosok számának növelése nem csupán üzleti érdek, hanem kiemelt játékszervezői felelősségünk is, hiszen a Játékoskártya birtokosok számára személyre szabott szolgáltatásokat, információt tudunk nyújtani, támogatva ezzel a tudatos és felelős játékukat a mindennapokban."

A 2024. szeptember 9-től március közepéig tartó akcióban hetente sorsolnak ki pénznyereményeket azon Játékoskártya használók között, akik legalább 1500 forint értékben vásárolnak számsorsjátékot, vagy fogadást. A fődíjra - egy 110 millió forint értékű budai ingatlanra - azok a játékosok esélyesek, akik eleget tesznek a feltételeknek, ráadásul az esély növelhető. A most induló akció újdonsága az a korábbi hasonló akcióhoz képest, hogy bárhol is játszik a játékos, legyen az értékesítőhelyi vagy online vásárlás, ha rendelkezik Játékoskártyával, akkor pontot tud gyűjteni és máris esélyessé válik az ingatlanra.

A korábbi akció legnépszerűbb elemei továbbra is élnek: az 1.500 Ft-os = 1 pont teljesítési feltétel megmaradt, így nem változott a lakáshoz szerezhető esélyek megszerzésének ára. Sőt, a Joker játék minden esetben beleszámít a szelvény értékébe, így akár már kisebb alaptéttel is teljesíthető a pontszerzéshez szükséges feltétel. (pl.: 3 mező Ötöslottó, 1200 Ft értékben + 1 Joker 400 Ft értékben már 1 pontot jelent a játékosnak. korábban 4 mező kellett 1 ponthoz és a Joker külön volt pontszerző játék)

Az őszi kampány partnere ezúttal is az OTP Csoport. Dorogi Zoltán, az OTP Ingatlan Zrt. vezérigazgatója kifejtette: „A lakás a magyar családok jellemzően legértékesebb vagyoneleme, ezért kiemelten fontos, hogy jó minőségben és olyan beruházói háttérrel valósuljanak meg a lakásfejlesztések, amelyek hosszútávon is biztonságot nyújtanak a tulajdonosoknak. Egy nyereménylakás esetén még fontosabb a fejlesztői támogatás, mivel a szerencsés nyertes előzetesen nem készülhetett fel egy új ingatlan birtokbavételére. Bízunk benne, hogy a nyertes, és minden vevőnk álomotthonát valósíthatjuk meg projektjeinkben.”

A nyereménylakás a XII. kerületi Királyhágó Residence lakóparkban található a Déli pályaudvar és a BAH csomópont közelségében.

A mintegy 54 négyzetméter alapterületű ingatlanhoz egy tágas, majdnem 12 négyzetméteres terasz is tartozik, amely egy csöndes, parkosított belső udvarra néz. Az épület maximálisan támogatja leendő lakóit abban, hogy környezettudatosabb életmódot folytassanak, hisz energiahatékony fűtés-és hűtőrendszer, valamint jövőbe mutató okosotthon-megoldás jellemzi a lakóparkot. A lakás leendő tulajdonosa a közös kertben vagy a klubhelyiségben is kipihenheti majd a nap fáradalmait, sőt egy csak a lakók által használható fitness helyiség is elérhető lesz számára.