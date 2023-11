Ekkora a baj? Használt bugyiját árulja az interneten Bódi Sylvi

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bódi Sylvi gyakran kínálja használt ruhaneműit az interneten. A celeb most sem tesz másként, ráadásul most az intimebb darabjai is új gazdára lelhetnek.

Bódi Sylvi korábban is árulta már különféle cuccait az interneten, és most is egy újabb adagot kínál megvételre a követőinek. A modell viszont ezúttal nem csupán a drágább felsőket, nadrágokat és kiegészítőket kínálja, hanem néhány szexi fehérnemű szettet is, köztük használt bugyijait is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK