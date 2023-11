Ilyen nincs: újabb 10 teltházas koncertje lesz Azahriah-nak

Minden helyszínen telt ház előtt játszik majd Azahriah az első európai turnéján – derül ki a zenész Facebook-posztjából.

Azahriah novemberben indul szűk kéthetes európai és brit turnéra, a helyszínek között több német (München, Köln, Berlin), két angol (Manchester, London) helyszín is van, de fellép még Bécsben, Zürichben, Prágában, Varsóban és Párizsban is.

Mint korábban beszámoltunk, Azahriah mindhárom koncertjére elkeltek a jegyek, azaz a fiatal zenész háromszor tölti majd meg a Puskás Arénát. ájus 25-i koncertjére kevesebb mint 12 óra alatt több mint 40 ezer jegy kelt el. Ezért hirdettek meg egy újabb alkalmat is, május 26-ra. Az is telt ház lett, így a múlt hét pénteken Azahriah a Facebookon-oldalán jelentette be: május 24-én is lesz koncert.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás