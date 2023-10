Ezt nem hiszed el! Így állnak most a jegyeladások Azahriah harmadik Puskás Aréna-koncertjére

Azahriah mindhárom koncertjére elkeltek a jegyek, azaz a fiatal zenész háromszor tölti majd meg a Puskás Arénát - írja a Blikk.

A fiatal énekes május 25-i koncertjére kevesebb mint 12 óra alatt több mint 40 ezer jegy kelt el. Ezért hirdettek meg egy újabb alkalmat is, május 26-ra. Az is telt ház lett, így a múlt hét pénteken Azahriah a Facebookon-oldalán jelentette be: május 24-én is lesz koncert. Így Azi összesen háromszor, május 24-25 és 26-án tölti meg a Puskás Arénát.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás