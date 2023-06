Itt az HBO Max legújabb dobása: ezekre tuti ráfüggenek a magyar nézők

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nagyszabású sajtótájékoztató keretében jelentette be az Warner Bros Discovery, hogy mégis mikortól várhatóak Magyarországon a változások. Azt már tudjuk ugyanis, hogy az USA-ban májusban hivatalosan is elindult a MAX streaming oldal, de az csak most vált biztossá, hogy a magyaroknak újabb egy évet kell várni. Azonban rengeteg újdonsággal készült a WBD az év második felére is - hangzott el a vállalat sajtóeseményén!

Egy ideje már lehet tudni, hogy óriási átalakulások vannak az HBO, azaz a Warner Bros. Discovery háza táján: az USA-ban májusban indult el az új streaming szolgáltatás, ami az HBO Max-ot váltja, a MAX. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Magyarországon azonban még nem kell attól tartanunk, hogy változna a már megszokott HBO Max, vagy annak az előfizetési ára. A hírek szerint ugyanis csak 2024 második felétől várható az európai piacon változás, de addig is újabb tartalmakkal várja a WBD az előfizetőket és a TV nézőket egyaránt. Érdekesség, hogy a cég portfolióján belül a legnézettebb csatorna az ID, aminek a legtöbb nézője nő a WBD adatai alapján, ráadásul benne van a csatorna Magyarország 10 legnézettebbje között. Ide tartozik meg a HGTV, ami a házfelújításairól híres, illetve minden reality rajongó Mekkája, a TLC, valamint az Eurosport is, ahol a Magyar Atlétikai Világbajnokágot is élőben követhetjük majd. EZ IS ÉRDEKELHET Drágulni fog az HBO Max Magyarországon? Megszólalt a Warner vezérigazgatója Jamie Cooke-ot, a Warner Bros. Discovery vezérigazgatóját kérdeztük a streaming szolgáltatás jövőjéről és jelenéről, illetve arról, hogy milyen változások várhatóak a piacon. A sajtótájékoztatón azt is megtudtuk, hogy az HBO Max-nak jelenleg globálisan 97,6 millió feliratkozója van, ezzel pedig – a korábbi előrejelzésekkel ellentétben – már idén nyereséges lehet a cég. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A legnézettebb filmek és sorozatok Mindezek mellett összeszedtük a streaming oldal legnézettebb filmjeit és sorozatait is 2023 első félévéből. A legnépszerűbb filmek Végtelen A gyilkos járat Black Adam Harry Potter és a Bölcsek köve Sikoly StuAtya Morbius Minden jót, Leo Grande Harry Potter és a Titkok Kamrája Harry Potter és az azkabani fogoly A legnépszerűbb sorozatok The Last of Us A fehér Lótusz Rick és Morty Jóbarátok Agymenők Trónok harca Shameless Sárkányok háza Walking Dead Szerelem és Halák A legnézettebb magyar alkotások Zanox Larry Legjobb tudomásom szerint Post Mortem Szelfi egyetem Pesti Belhé Hab Seveled A második kör Természetes fény

Címlapkép: Getty Images

