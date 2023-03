Drágulni fog az HBO Max Magyarországon? Megszólalt a Warner vezérigazgatója

Már évekkel korábban elkezdődött szerte a világban a streaming szolgáltatók folyamatos terjedése, ami a pandémia alatt, 2020-tól kezdődően csak egyre jobban megugrott. Ennek oka egyszerű: bárki, aki rendelkezik telefonnal, számítógéppel, TV-vel vagy tablettel az már havonta egy mozijegy áráért gyakorlatilag végtelen mennyiségű filmhez és sorozathoz férhet hozzá. Ráadásul nem egyszer a lezárások alatt a nagy mozipremierek átkerültek ezekre a platformokra. A Pénzcentrum most Jamie Cooke-ot kérdezte, aki a Warner Bros. Discovery vezérigazgatója Közép- és Kelet-Európában, a Baltikumban, a Közel-Keleten, Dél-Európában és Törökországban, a streaming szolgáltatások és az HBO Max jelenéről és jövőjéről, illetve arról, hogy hogyan alakulnak ki az egyes piacok a szektorban. Ezen kívül arra is rákérdeztünk, hogy várható-e emelés az HBO Max-on.

Pénzcentrum: Hogyan változott a felhasználók száma a pandémia óta? Hogyan látja a streaming-platformok jelenét és jövőjét?

Jamie Cooke: Az előfizetőink száma globális szinten 1,1 millióval nőtt a múlt év utolsó negyedévében, az előfizetőszám 96,1 millióra nőtt a harmadik negyedév végi 95 millióról. A Warner Bros. Discovery streaming-stratégiájának része, hogy az HBO Max és a discovery+ tartalmait egyesítsük egy még kiemelkedőbb, globális platform kialakítása céljából. Ez az Egyesült Államokban és Latin-Amerikában idén, Európában és Ázsiában jövőre indul majd el. Az amerikai indulással kapcsolatban nemsokára további részleteket is bejelentünk majd.

És bár a streaming kulcsfontosságú számunkra, és a növekedésünk egyik záloga, ez csak az egyik eleme a változatos forgalmazási és tartalomportfóliónknak. A jövőben a streaminget teljesen integrálni fogjuk a mozis, televíziós, licencelési és videojáték-üzletágainkkal. Ha egy új címet bemutatnak a moziban, később elérhetővé válik a streaming-platformon, majd a lineáris televízióban, és letölthető lesz a hozzátartozó játék is, mint például a Hogwarts Legacy esetében. Ily módon a lehető legszélesebb közönséget tudjuk elérni, akármelyik platformot is használják.

Lehetséges, hogy a streaming-platformok a televízió helyébe lépnek?

Ez nem egy vagy-vagy helyzet. Szerintünk jóval összetettebb a dolog: egymás mellett létezik a lineáris TV, a prémium – reklámmentes, vagy kevés reklámot tartalmazó – streaming (SVOD), a fizetős tévécsatornák appjai, illetve az ingyenes, reklámokat tartalmazó streaming (AVOD). És mi mindegyiket használjuk ahhoz, hogy a teljes közönséget elérjük. Az emberek egyszerre több képernyőt néznek, ugrálnak a tartalmak és a műfajok között. Külön-külön is mindegyik csatorna hoz nézőket és jövedelmet, mindegyik jó üzlet. De csak együtt képesek arra, hogy biztosítsák azt a tartalommennyiséget és minőséget, amit a nézők elvárnak.

A Warner Bros. számára a történetmesélés a legfontosabb, és ezeket a történeteket számos különböző módon el tudjuk mesélni. Vannak egész estés játékfilmjeink, fikciós és reality sorozataink, animációink. A dokumentumfilmjeinken keresztül reflektorfénybe állítjuk az emberek különböző tapasztalatait, a hírek segítségével bemutatjuk a világ eseményeit és fontos történéseket tárunk fel, továbbá bemutatjuk a világ élsportolóinak küzdelmeit és eredményeit is. A történetmesélés a vérünkben van. Küldetésünk és feladatunk, hogy ezt a gazdag tartalomforrást a lehető legsikeresebbé tegyük.

Mi az oka annak, hogy különböző országokban különböző tartalmak érhetők el? Mi alapján döntenek arról, hogy egy adott műsort kik nézhetnek meg és kik nem?

Ez címenként különböző lehet. A általunk gyártott műsorok és filmek esetében gyakran megtartjuk a világjogokat, hogy mindenkihez eljuttathassuk a tartalmainkat, akit érdekelnek. A vásárolt címek esetében jellemző iparági gyakorlat, hogy konkrét territóriumokra lehet jogokat vásárolni, ami regionális eltérésekhez vezet. A remek műsortervezési és tartalomszolgáltatási csapataink folyamatosan keresik azokat a címeket, amelyek reményeink szerint az egész család szórakozását szolgálják.

Emellett előfordulnak olyan esetek, amikor bizonyos országokban egyes címek később válnak elérhetőkké a helyi változatok elkészítése, a szinkronizálás miatt.

Hogyan döntik el, hogy mennyibe kerüljön a szolgáltatásuk Magyarországon, illetve más országokban?

Versenyképes díjszabásunkról mindig a régió és a helyi piac alapos elemzése után döntünk. Miközben a vevőinknek kiemelkedő minőséget biztosítunk a pénzükért, sikeres üzletet szeretnénk folytatni, képesek akarunk lenni arra, hogy kulturális jelentőségű műsorokba fektessünk, és a folyamatosan javítsuk a felhasználói élményt is.

Érthető módon gazdaságilag nem fenntartható egy bizonyos árszint alatt szolgáltatást nyújtani. Világszerte nőnek a streaming-szolgáltatók költségei, ez hatással lesz az önök platformjára is?

Jelenleg nem tervezzük, hogy módosítjuk az előfizetési díjainkat Magyarországon.

Amikor megjelentek az első streaming-szolgáltatók Magyarországon, a műsorok többsége nem volt szinkronizálva, vagy nem volt rajtuk felirat. Most viszont már majdnem minden műsor elérhető magyar nyelven. Különös hangsúlyt fektetnek ránk, vagy mindenhol ez jellemző?

Magyarország valóban az egyik legfontosabb ország számunkra a régióban, és itt már 1991, az HBO piacra lépése óta szinkronizáljuk a tartalmainkat. Szeretnénk, ha a tartalmaink és történeteink a lehető legtöbb nézőnk számára relevánsak lennének, ezért a tartalmak szinkronizálása a legfontosabb prioritásaink közé tartozik Magyarországon és a környező országokban is.

Egy ideje tudható, hogy a discovery+ lép majd az HBO Max helyébe. Kifejtené, hogy mi áll ennek a döntésnek a hátterében, illetve, hogy Magyarországon mikor lehet erre számítani?

Nem arról van szó, hogy az egyik platform felváltja a másikat. Mint említettem, arra készülünk, hogy egy globális streaming-platformot hozunk létre, amely egyesíti majd az HBO Max tartalmait és a discovery+ kedvenceit egy felhasználói felületen.

Az HBO műsorokat, saját gyártású tartalmakat és mozifilmeket felvonultató HBO Max vezet a dedikált tartalomfogyasztásban, ami új előfizetőket hoz, míg a discovery+ jár élen az előfizetők megtartásában azzal, hogy az emberek órákon keresztül nézik. Emellett globálisan ismert brandek, franchise-ok, sorozatok és karakterek világszínvonalú tárházával rendelkezünk, és mindez a jövőbeli, továbbfejlesztett szolgáltatásunkkal kiegészülve páratlan élményt nyújt majd.

A koronavírus-járvány alatt a karanténintézkedések miatt hirtelen megnőtt a streaming-szolgáltatások iránti igény, hiszen az emberek a kültéri programjaik és szórakozási lehetőségeik helyett kerestek valami mást. Mióta feloldották az utazásra és szórakozásra vonatkozó korlátozásokat, csökkent a korábbi kereslet. Rendelkeznek e tekintetben konkrét számokkal vagy százalékokkal?

Továbbra is nagy a kereslet a tartalmaikra a streaming-platformjainkon. Kiváló premiereink voltak, és olyan világsikereink, mint a Sárkányok háza, A Fehér Lótusz és a The Last of Us, amely mind ebben a régióban, mind globálisan rögtön a legnézettebb tartalom lett. Szóval nagyon is erőteljes a kereslet!

A pandémia megváltoztatta a filmbemutatók és a streaming-premierek viszonyát is, a korlátozások alatt a filmeket rögtön a streaming-platformokon mutatták be, most viszont csak a mozibemutató után 72 nappal kerülnek fel ezekre a filmek. Hogyan változik vagy fejlődik majd ez a jövőben?

Ahogy más brandeknek, a médiaszolgáltatóknak is gyorsan kellett reagálniuk és alkalmazkodniuk a járvány idején. Az, hogy a filmeket rögtön a streaming-platformokon mutatták be, praktikus megoldás volt akkor, amikor a mozik zárva voltak, vagy erősen korlátozott volt a nyitvatartásuk. Most, hogy már nincsenek korlátozások, visszatértünk a szokásos ügymenethez, és elkötelezettek vagyunk a moziforgalmazás mellett.

Ebben az évben olyan lenyűgöző, szórakoztató filmek kerültek már moziba, mint a Magic Mike utolsó tánca, a Creed III., vagy a Shazam! Az istenek haragja, és olyanok érkeznek még, mint a The Flash, a Barbie, a Dűne második része, a Wonka, vagy az új Aquaman-film. Nincsen meghatározva, hogy mennyi időnek kell eltelnie a mozibemutató és a streaming-premier közt, ez az időtartam jelentősen változik címről címre és országról országra. A jövőben is rugalmasak kívánunk maradni, hogy eltalálhassuk a megfelelő egyensúlyt, és a filmeknek optimális esélyt adjunk a mozikban.

Minden évben újabb és újabb streaming-szolgáltatók jelennek meg. Mit gondol, ez a tendencia folytatódni fog? És ha igen, meddig?

Valószínűleg lelassul ez a tendencia, mert a piac nagy szereplőinek többsége már elindította a platformját. Azonban izgalmas lesz figyelni a piaci mozgásokat. A nézők számos opció és sok tartalom közül választhatnak, érdekes lesz megfigyelni, hogy a különböző piaci szereplők hogyan próbálják majd „magukhoz vonzani” a nézőket.

Ön szerint az emberek milyen szempontok szerint döntik el, hogy melyik streaming-szolgáltatásra fizessenek elő, és melyek azok a platformok, amelyek képesek lesznek hosszútávon megtartani a vevőiket?

A tartalom dönt mindenek felett, és ez mindig így lesz. Az győzi meg az embereket. A kínálatodon áll vagy bukik a dolog.

Örömteli számomra, hogy a Warner Bros. Discovery portfóliója olyan színes, hogy minden ízlést lefed. Jelentős mennyiségű nem fikciós tartalmunk van: kiváló dokumentumfilmek és sorozatok, illetve a Discovery életmód- és tényműsorai. Itt vannak a Warner Bros. ragyogó filmjei és az HBO fikciós sorozatai, és erős a gyerekfilmkínálatunk is. Úgy véljük, kiemelkedő szelekcióval rendelkezünk, és ezért is fogjuk az HBO Max és a discovery+ tartalmait egy továbbfejlesztett platformon egyesíteni, amely a jövő évtől kezdődően lesz elérhető Európában.

Az HBO nemrégiben leállította saját gyártású produkcióit Magyarországon és más országokban is. Ennek mi volt az oka, és lehetséges-e, hogy a jövőben ismét készülnek ilyen produkciók?

Tavaly, amikor összevontuk a WarnerMediát és a Discoveryt, hogy létrehozzunk egy új vállalatot, nehéz döntéseket kellett meghoznunk, amelyekbe beletartozott, hogy bizonyos tartalmak prioritást kaptak másokkal szemben. Elengedhetetlen volt, hogy áttekintsük az összes saját gyártású tartalmunkat, hogy a megfelelő válogatást kínálhassuk a közönségünknek. És bár valóban nem készítünk több fikciós saját tartalmat Magyarországon, dokumentumfilmeket továbbra is gyártunk az egész közép-kelet-európai régióban. Emellett folytatjuk a prémium HBO tartalmak gyártását az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában, Ázsiában és több európai országban, köztük Spanyolországban és Franciaországban. Ezek a címek óriási népszerűségnek örvendenek, a The Last of Us például az HBO Max történetének legnézettebb tartalma lett Magyarországon.

Fotó: Warner Bros. Discovery