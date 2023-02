Tényleg sosem unják meg az Avatart a magyarok? Ezek most a top filmek a mozikban

Hónapok óta nem lehet letaszítani a trónról az Avatar második részét, annak ellenére sem, hogy hétről-hétre közeledik a második helyezetthez a bevételek alapján. Ezen a héten ugyanis mindössze 20 millió forinttal hozott többet James Cameron filmje, mint A gép. A Top10-es listánk további helyezettjeinél azonban már több változás is történt a múlthéthez képest.

Két hónapja vezeti a magyar mozik nézettségi listáját az Avatar második része, azonban minden jel arra mutat, hogy ennek a nyerőszériának lassan vége szakad: a múlthéten 33 464-en vettek rá jegyet, azonban a héten már csak 26 105 magyar volt rá kíváncsi. Ezzel február 2. és 8. között közel 64 millió forintot hozott a magyar moziknak, ami 20 százalékos visszaesést jelent a múltheti bevételhez képest.

Az első és a második helyezett nézőszáma között pedig a Filmforgalmazók Egyesületének statisztikája szerint egyre csökken a különbség. Ahogyan múlthéten, úgy most is a Gerard Butler főszereplésével készült A gép lett a második, amire 20 520-an voltak kíváncsiak, miközben 44 millió forint bevételt termelt. A harmadik helyen sincsen változás: múlthéthez hasonlóan most is Az ember, akit Ottónak hívnak került fel a dobogó utolsó helyére, miután a 17 319 nézőjük összesen 35 millió forintért váltott jegyet a filmre.

A dobogó 4. helyére ismételten a 9 héttel ezelőtt bemutatott Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság került. A film több mint 33,5 millió forintot hozott, miközben 17 427-en váltottak jegyet. Az ötödik helyre viszont egy frissen, mindössze egy hete bemutatott film, a Kopogás a kunyhóban került, amire 13 752-en voltak kíváncsiak, és közel 27,5 millió forintot hagytak ott a pénztáraknál. Őt követi szorosan, a szintén február 2-án bemutatott az Asterix és Obelix: A Középső Birodalom került a maga 12 659 nézőjével és 25,5 milliós bevételével.

A 7. helyen végzett ezzel a múltheti 6., azaz A sziget szellemei: körülbelül 20 millió forint értékben váltott rá jegyet 9 478 néző. Ezzel Guy Ritchie új filmje, a Fortune hadművelet – A nagy átverés került a Top10-es lista 8. helyére, miután 8 242-en voltak rá kíváncsiak és 17,7 millió forintot hozott a konyhára. Ezzel Brad Pitt új mozija, a Babylon: 17,4 millió forintot termelt és 8341-en voltak rá kíváncsiak. Így a 2 hete bemutatott, Mi köze ennek a szerelemhez? című film lett a 10, miután 5343-an váltottak rá jegyet 10,8 millió forint értékben.