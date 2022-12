Mikulás, Télapó, Jézuska: most akkor ki teszi az ajándékot a karácsonyfa alá?

2022 talán nem bizonyult a kedvenc évünknek, de nemsokára beköszöntenek az ünnepek, érkeznek az ajándékok, összeül a család és az egész éves rohanás után végre megpihenhetünk.

Az Ynsight Research csapata is ünnepi hangulatba került, ezért úgy döntöttek készítenek egy nagy karácsonyi körképet a netnográfia módszerével. Kutatásuk keretében tehát elemzésre került minden nyilvános online tartalom (tweetek, Facebook-bejegyzések és kommentek, újságcikkek és fórumbeszélgetések), melyek a témához kapcsolódóan jelentek meg az elmúlt 3 hónap során. A vizsgált időszak alatt (2022.09.21.-2022.12.21.) összesen 9 162 megjelenést regisztráltunk, melyekre 143 739 felhasználói reakció érkezett.

Kutatásukban tehát olyan égető kérdésekre keresték a választ, mint:

Ki hozza az ajándékot?

Mi kerül az ünnepi asztalra?

Mikulás/Télapó/Jézuska – mégis ki teszi az ajándékot a fa alá?

Itthon természetesen hagyományosan a Mikulás/Télapó (több fedőnevet is használ az illető) december 6-án látogatja meg azokat, akik jól viselkedtek, míg karácsony idején a Jézuskára hárul ez a meló. A megjelenések legnagyobb része is ezt a beosztást követte, azonban értesüléseink szerint vannak esetek, amikor karácsonykor is a Mikulás jelenik meg az ajándékokkal.

A kommentelők az elmúlt három hónap során összesen a legtöbbet a Mikulásról beszéltek, azonban az említésekben a december hatodika környéki látogatásról számoltak be a legtöbben. Egy nagyobb beszélgetés is kialakult arról, hogy kit melyik nap szokott meglátogatni (5-én, vagy 6-án), de végül a felhasználók megegyeztek abban, hogy a Mikulás tulajdonképpen olyan, mint Gandalf.

A Jézuskáról 468 említést regisztráltak. A hazai szokásokhoz híven a legtöbb esetben ő az, aki az ajándékot a fa alá csempészi, illetve több háztartásban még a fát is ő hozza, díszekkel együtt! Néhány esetben történt azonban kavarodás a Mikulás/Télapó és a Jézuska szerepköreit illetően. Többen igyekeztek magyarázatot adni arra, hogy külföldön miért a Mikulás jelenik meg karácsony idején az ajándékokkal.

Emellett minimális arányban, de jelen voltak a beszélgetésben azok is, akiknél itthon is a piros ruhás alak hozza a karácsonyi ajándékot.

Töltöttkáposzta, halászlé, bejgli… mik a legnépszerűbb karácsonyi fogások idén?

Az ünnepek közeledtével több hírportál is feltette a kérdést Facebook oldalán, hogy kinél mi lesz a menü idén karácsonykor. Az ott megjelent kommentek, illetve az organikus felhasználói beszélgetések alapján összegyűjtötték a legtöbbet említett fogásokat.

A legnépszerűbbnek a szárnyasból készült ételek bizonyultak, azok közül is a kacsa bizonyult a kedvencnek. A különböző variációkban elkészített kacsahús mellé a párolt lilakáposztát és a hagymás tört krumplit választották köretnek a netezők.

A halászlé örök klasszikus, nem csoda hát, hogy a második legtöbb említést kapta. Az elkészítés módját illetően ugyan megoszlanak a vélemények (néhányan képtelenek elfogadni, hogy a bajai az igazi – a szerk.), de ettől függetlenül a legtöbb karácsonyi menü elengedhetetlen részét képezi akkor is, ha mellé évről-évre új fogásokat találunk ki.

Latin man of the third age dressed in a sporty way is on a static treadmill checking his mobile cell phone with great concentration

A harmadik dobogós helyezett sem fog senkit meglepni – a klasszikus karácsonyi menü elengedhetetlen része, a jól bevált töltött káposzta. A felhasználói beszélgetésekből kiderül, hogy már paleo és vega változatban is szokták készíteni.

700 fölötti említést kaptak még a különböző töltelékkel készült bejglik, melyet a sütni szerető netezők maguk készítenek, a többiek pedig boltit vesznek, vagy étteremből rendelnek.Népszerűek voltak még továbbá a különböző levesek és halételek is. Az újító kedvű netezők a hagyományos húsleves helyett tárkonyos vadragu levest, borlevest, káposztalevest, rament, vagy épp gesztenyelevest terveznek készíteni. A halételek közül pedig a rántott halak, a pisztráng és a lazac a legnépszerűbbek.