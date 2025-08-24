Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben

Kihúzták a Hatoslottó 2025/34. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat, így a 35. héten már 230 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó mai nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:

9; 13; 24; 26; 30; 42.

Mivel telitalálat ezen a héten nem született, a 35. játékhéten így már 230 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találat: egyenként 174 445 forint

4 találat: egyenként 5 445 forint

3 találat: egyenként 2 445 forint

Jokerszám: 608591

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 282 millió 188 ezer 700 forinttal lett gazdagabb. A 35. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

