Mutatjuk, elvitte-e valaki a 616 millió forintos főnyereményt a 34. játékhéten. Lássuk, hogy alakultak az ötös lottó mai nyerőszámai!
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben
Kihúzták a Hatoslottó 2025/34. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat, így a 35. héten már 230 millió forintért játszhatnak a játékosok.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó mai nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben emelkedő számsorrendben:
9; 13; 24; 26; 30; 42.
Mivel telitalálat ezen a héten nem született, a 35. játékhéten így már 230 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 174 445 forint
- 4 találat: egyenként 5 445 forint
- 3 találat: egyenként 2 445 forint
Jokerszám: 608591
Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 282 millió 188 ezer 700 forinttal lett gazdagabb. A 35. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
