Komoly rezsiváltozás a magyar uszodákban: erre készüljön, aki sportolni menne

141 uszodából 77 maradt nyitva az energiaválság miatt, mondta Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke. Viszont a megmaradt létesítmények tovább lehetnek nyitva, akár a lakosság előtt is.

Az energiakrízis elejét tapasztalva a szövetség már július-augusztusban megkezdte a létesítmények felmérését. Volt egy szakmai térkép arról, hogy mi az az elvárható uszodalétszám, ahol még túl tudunk élni. A sportszakmai üzemeltetési bizottság 49 uszodát járt be, és kérte be a távfelügyeleti adatokat, a közbeszerzési szerződéseket, és minden mást - mondta az InfoRádiónak Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke.

Az eredmények alapján Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár döntött arról, hogy melyik intézmények maradhatnak nyitva: Wladár szerint "nem maradtak nagyon fehér területek az országban", a munka 141 uszodában folyt, és ehhez képest 77 marad nyitva.

Az elnök elmondta, hogy az állam a megnövekedett energiaárak és a régi árak közötti különbséget átvállalta. Üzemeltető részéről is tettek javaslatot a bizottság tagjai, hogy miként lehet minimális befektetéssel 15-20-30 százalékos energiamegtakarítást tenni. A víz is hidegebb lesz a medencékben, ezért az úszóedzéseken is alakítanak majd.

A lakossági uszodahasználat kapcsán arról beszélt: a nyitvatartási idők megnyúlnak, és nem este 7-kor, hanem esetleg 10-kor zárnak az intézmények. A Császár-Komjádi Sportuszodában például nyújtott nyitvatartás lesz, és amikor nincsenek edzések, akkor a többi látogató is tudja használni ezeket az uszodákat.