Így zárult a nyár legnagyobb fesztiválja: már most tudják, mire számíthatnak jövőre

Hatalmas sztárok a színpadokon és a közönség között. Teltházas napokkal és összesen mintegy 452 ezer látogatóval zárt, a két üres év után hatalmas érdeklődés mellett újraéledt Sziget.

Teltházzal indult a Sziget, aztán pénteken és szombaton is közel állt ahhoz, hogy ki kelljen tenni a megtelt táblát. Már azt is tudhatjuk, jövőre mikor találkozunk újra: Sziget 2023. augusztus 9-14 között.

A Fesztivál hiánya mutatja meg igazán annak értékét, fontosságát, jelentőségét, azt, hogy a Szigetre, az általa képviselt értékekre akár az év minden napján szükség lenne

– mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.Hozzátette, hogy az elmúlt két év komoly nyomot hagyott mindannyiunkban.

Mi most nem egyszerűen a régi életünket szerettük volna visszakapni, hanem az elmúlt időszak tapasztalataival, érzéseivel gazdagodva, ha úgy tetszik megerősödve, új gondolatoknak, alkotásoknak, élményeknek igyekeztünk helyet adni. És nagy örömünkre valamint a többszázezres ”sziget család” megelégedésére, közösen részesei voltunk egy olyan megújulásnak, mely a Sziget sokszínű szabadságában válhatott teljessé

– mondta Kádár. Az egyik legnagyobb változás idén a be- és kiengedési rendszer újratervezése volt, egyrészt, hogy a “K” híd külső részét ne terhelje annyira a fesztivál, másrészt a nagy tömegeket vonzó koncertekre könnyebb legyen a bejutás illetve onnan a kijutás.

A rendszer kiválóan vizsgázott. Már az első napon, Dua Lipa koncertjére többtízezer vendégünk érkezett és minden bonyodalom nélkül, időben bejutottak a Szigetre. És hasonló napunk volt még kettő

– mesélte Kádár. A látogatószámmal kapcsolatban Kádár elmondta, hogy igazán nem az a nagy siker, hogy volt egy teltházas és kettő ahhoz közeli nap, hanem az, hogy a hat nap alatt kiegyenlített volt a látogatók száma.

Ez azt jelenti számunkra, hogy nem egy-egy koncert vonzó a Szigeten, hanem a fesztivál maga

– tette hozzá. A hangerőt is sikerült kordában tartani, olyannyira, hogy Újpestről reklamáltak is, hogy nem hallhatják a fesztivál programjait. Sok panasz érkezett azonban a szálló porra, amit a Sziget előtti hosszú hetek aszályos időszaka okozott.

Folyamatosan igyekeztünk locsolással portalanítani, a fenntarthatóságot is figyelembe véve ügyelve, hogy nem ivóvízzel, hanem a Duna vízével tegyük azt. A panaszok azonban jogosak, bármennyire kűzdöttünk, a por többször győzött

– mondta Kádár. Hatalmas sztárokat láthattunk a színpadokon és a szerencsések hatalmas sztárokat láthattak a nézőközönség között is. Kíváncsi volt ugyanis a Szigetre Zendaya Maree Stoermer Coleman, akit egyszerűen Zendayaként ismer a világ és vele jött Tom Holland is, mert korábban hallották, hogy óriási koncertek várhatók a Szigeten. Szintén a Szabadság Szigetére jött Pablo Schreiber kanadai-amerikai színész, aki nem először jár hazánkban, a Halo című filmet forgatta itt és most visszatért kedvenc városába. Szintén boldogan járta az elmúlt napokban Budapest utcáit, majd a Szigetre is kilátogatott napjaink egyik leghíresebb színésztehetsége, Timothée Chalamet, aki – akárcsak Zendaya – a magyar fővárosban forgatja a Dűne című film második részét.