Sok nő nem is sejti, mennyit spórolhat, ha stílustanácsadóhoz fordul

Csak elsőre tűnik sok pénznek, ha stílustanácsadóhoz fordulunk ruhatárunk rendbe rakásához, felfrissítéséhez. A stílustanácsadás ára ugyanis elenyésző a feleslegesen, koncepció nélküli vásárlások során kidobott pénzhez képest.

Amikor végre elszánjuk magunkat, hogy szakember segítségét kérjük, stílusunk, ruhatárunk felfrissítése érdekében, sok esetben nem tudjuk mire is számíthatunk. Az első találkozás meghatározó a közös munka szempontjából, hiszen ekkor alakul ki (vagy nem) a kölcsönös szimpátia tanácsadó és ügyfél között, amely bizalom az alapja egy ilyen szolgáltatásnak.

Fontos a kémia, a közös hullámhossz megtalálása, ezért általában egy beszélgetéssel indul a program. A laza, kötetlen csevej során a tanácsadó feltérképezi, mire is van szükség valójában, mi az elakadás oka, illetve miben is segíthet igazából. Ehhez szükséges, hogy megtudjuk az ügyfél mivel foglalkozik, hogyan tölti a szabadidejét, milyen életszakaszban van jelenleg, mi a napi rutinja, életritmusa, illetve milyen elvárásoknak kell megfelelnie a hétköznapokban.

Érdekes tény, hogy a tanácsadóhoz fordulók nagy százaléka prekoncepciókkal él, önmagát illetően. Sokkal nagyobb figyelmet fordítanak az emberek vélt, vagy valós hibákra, mint arra, ami szép, előnyös rajtuk...

Első körben a tanácsadáson, tisztázásra kerülnek az ügyfél alkati sajátosságai, illetve szó esik a színekről is, még akkor is ha a kliens, nem kifejezetten színtanácsadásra érkezett. Ezután az alapruhatár, a gardrób, kulcsfontosságú darabjai kerülnek górcső alá, abban az esetben is, ha a tanácsadást nem követi gardróbrendezés. Ez segítséget nyújt az ügyfélnek abban, hogy önállóan is fel tudja mérni ruhatára állapotát, és meglássa azt, hol vannak a hiányosságok, miért nem tud esetleg változatosan, több stílusban felöltözni reggelente, illetve miért érzi napi rendszerességgel, hogy “nincs egy rongya se...”.

Szó esik arról, milyen mértékben érdemes az aktuális trendeket követni, vagy adott esetben elutasítani, az éppen nagyon divatos ruhadarabokat. Természetesen javaslatokat, trükköket, praktikákat már a tanácsadás ezen szakaszában is ad a stílustanácsadó.

Amennyiben sikeres volt az első találkozás, a következő lépés a gardróbrendezés, ami az ügyfél otthonában történik.Ekkor a meglévő ruhatár feltérképezése a cél, illetve folyamatos próbálgatás mellett, szanálásra kerülnek a már nem előnyös, avítt, “sosem volt jó” darabok. A közös munka eredményeképp tisztán látható lesz, mik a hiányosságok, és erről lista is készül, ami nagyon hasznos lesz a közös vásárlás során.

A közös vásárlás során, amit egy laza, “barátnős” programként érdemes elképzelni,felpróbálásra kerülnek a korábban javasolt darabok a gyakorlatban. Ez teljesen tét nélküli kísérletezés, hiszen végső soron az ügyfél dönt, de próbafülkében magányában lehetőség nyílik, hogy olyan darabokat is felpróbálni, amik mellett korábban egyszerűen elment, vagy félt felpróbálni őket.

Miért éri meg a stílustanácsadás?

Amellett, hogy természetesen a szolgáltatásnak ára van, mégis nagyon sokat tudunk spórolni, ha igénybe vesszük. Először is innentől nem lesz több “impulzív” vásárlás meggondolatlanul. Minden nő ismeri azt a szituációt, amikor rossz kedve van, és beszabadul egy plázába...

Ilyenkor sajnos olyan darabok kerülnek megvásárlására, amik a próbafülkében még jó ötletnek tűntek, otthon már kevésbé.

Sokszor az ilyenkor zsákmányolt darabokat nem tudjuk felvenni semmihez, nem előnyös a színük, de olyan is előfordul,hogy egész egyszerűen elfeledkezünk róluk. A tanácsadás, vásárlás ára elenyésző a feleslegesen , koncepció nélküli vásárláskor kidobott pénzhez képest.

Kinek ajánlott stílustanácsadó segítségét igénybe venni végül is?

Akinek elege van, az össze-vissza vásárlásokból, de tényleg érdekli a saját stílusa fejlesztése. Aki szeretne átlátható, és fenntartható tudatosan felépített gardróbot magának, és érdeklik a pici trükkök, praktikák is. Aki szeretne emlékezetes, önazonos megjelenést, és nem szeretne több stílusbakit elkövetni.