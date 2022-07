Könyvkánaán ütött be Magyaroszágon? Durván meglódultak ezek a kiadók a válságban

A könyvkiadók kemény időszakon vannak túl: a Covid, a papírhiány, illetve annak drágulása mint megnehezítették a kiadók életét. Az eladási számok alapján viszont úgy tűnik, bőven van igény za irodalomra – írja az mfor.hu.

A legnagyobb nyeresége tavaly a Libri-Bookline-nak, a Helikonnak és a Magvetőnek volt, nettó árbevételben pedig a Líra, a Libri-Bookline és a Libri teljesített a legjobban 2021-ben. A líránál Dragomán György Főzöskönyve volt népszerű, a szépirodalmi művek közül Vámos Miklós és Bereményi Géza köteteit választották sokan, a gyermekirodalom kategóriában pedig a Nyúl Péter és a Bori-könyvek voltak a legkelendőbbek. A Líra könyv Zrt. éves forgalma ezzel 2020-hoz képest 100 millióval több, összesen 397 millió profitot termelt adózás után.

A Líra-csoport többi kiadójánál viszont nem volt egységesen jó a teljesítmény: az Athenaeum enyhe veszteséggel zárta az évet, a Rózsavölgyi és Társa Kiadó 20 millió feletti mínusszal zárt, a Magvető viszont továbbra is nyereséges maradt, bár kicsit csökkent a bevétel 2020-hoz képest. A Libri-Bookline csoporton belül a Libri Könyvkiadó és Park Könyvkiadó is tudta növelni a bevételeit, azonban a HELINKON és a Kolibri Gyerekkönyvkiadóra ez már nem volt igaz. A Libri egyébként összesen 513 milliós profitot termelt. A szintén ide tartozó Scolar Kiadónak, amely több mint 20 éve értékesíti a Ravensburger német játékgyártó és könyvkiadó könyveit is, egyaránt nőtt a forgalma és a nyeresége is.