Érkezik a hőség: akár 34 fok is lehet a hétvégén

Ma 34 fok is lehet, a következő másfél hétben pedig ennél csak melegebb lesz, indul a kánikula.

Szombaton a napos-gomolyfelhős időben főként a Duna-Tisza közén, az Északi-középhegység és a Tiszántúl nyugati-délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de helyenként nyugaton, északnyugaton is előfordulhatnak. A nyugatira, észknyugatira forduló szelet többfelé élénk, főleg zivatarok idején erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 34 fok között alakul, keleten lesz melegebb.

Vasárnap a napsütés lesz túlysúlyban, a megjelenő gomolyokból legfeljebb az Alföldön és néhol az Északi-középhegységben fordulhat elő kevés zápor, esetleg zivatar. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 14-19, délután a legmelegebb órákban 30-35 fok várható.

Hétfőtől aztán jön a kánikula, aznap már 31-36 fokot mérhetünk, ez kedden az Alföldön és délen akár 37-38 fok is lehet. a következő bő egy hétben pedig nem is nagyon lesz ennél hűvösebb, az Időkép szerint még éjszaka sem csökken majd a hőmérséklet húsz fok alá. A forróság keddtől tovább fokozódik, egyre többfelé meghaladhatjuk a 35 fokot, az Alföldön és délen 37-38 fok is lehet.