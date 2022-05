Munkába állt Kóbor János özvegye: ezért van szüksége a pénzre

Kedden ünnepelné a 79. születésnapját Kóbor János, aki fél éve, hogy nincs más szeretteivel és rajongóival. Mostanra viszont már a hozzá legközelebb állók élete is nagyjából visszatért a régi kerékvágásba.

Fél évvel Kóbor János halála után családja élete, ha nehezen is, de visszatért a régi kerékvágásba. A legendás énekes özvegye, Deme Zsóka ismét munkába állt, saját ruhaüzletében egyre gyakrabban látni.

"Való igaz, Zsóka újra dolgozik. Egyrészt ez egyfajta terápia is számára, hiszen bár még mindig gyászol, a munka ideig-óráig eltereli a figyelmét. Másfelől ő a családfenntartó jelenleg, az élethez pedig szükség van pénzre, így nem is tehetné meg, hogy ne dolgozzon" - erősítette meg a Blikk kérdésére az Omega menedzsere, Trunkos András. A család élete tehát megy tovább, hiába érte őket a hatalmas veszteség. Zsókának és Jánossal közös lányuknak, Lénának nyilván rengeteg idő volt feldolgozni a gyászt, de végül minden jól alakult. Léna is rendesen jár iskolába, és épp a ballagására készül.

Sokszor felhív, keres, kikéri a véleményemet, mintha egyfajta apafiguraként tekintene rám. Persze, sosem akarnám átvenni Mecky helyét, de jólesik, hogy Léna bízik bennem. Ha bármivel kapcsolatban problémája, kérdése van, keres, én pedig örömmel segítek

Árulta el a menedzser. Kóbor Jánosnagyon büszke volt a lányára, aki örökölte édesapja tehetségét, ugyanis a fiatal lány ügyes táncos és énekes. Hamarosan lesz egy jótékonysági színdarab is, melynek ő lesz a főszereplője. Emiatt próbákra jár és rengeteget készül és az sem kizárt, hogy idővel édesapja nyomdokaiba lép majd - derült az Omega menedzsere által a Blikknek adott nyilatkozatból.