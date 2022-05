Anyagi helyzetéről vallott a legendás magyar műsorvezető: semmire sem elég a nyugdíja

Nemrégiben ünnepelte 69. születésnapját, amit nehéz elhinni, mert sok évet letagadhatna a ma is rendkívül tevékeny életet élő Endrei Judit. Mint mondta,a nyugdíja nem elég ahhoz, hogy teljesen hátradőljön.

Számolgatok, és tudom, túl vagyok az életem nagyobbik részén, de szerencsére visz tovább a lendület.Szeretném, hogy minél több évszámom gyűljön még össze, mert az azt jelenti, hogy még mindig élek és aktív vagyok

- mondta a tévés a Blikknek, aki akár hátradőlve is élvezhetné a nyugdíjas éveket, de nem teszi, és valószínűleg ez a fittségének egyik titka, mert csak olyan feladatokat vállal, amelyeket kedvvel végez. Mégsem kizárólag emiatt dolgozik.

Munkának nevezzük azt, amit csinálok, de nekem fontos, hogy örömömet leljem benne, így valójában élvezem. Hozzáteszem, semmiképpen nem nyafogni szeretnék, de a nyugdíjam nem elég ahhoz, hogy teljesen hátradőljek. Jólesik, hogy felkérnek még szép, izgalmas feladatokra és szeretem, hogy a munkámért pénzt is kapok. Hozzáteszem, számos olyan dologgal is foglalkozom, ami munkának tűnik, de nem hoz pénzt. Említhetném rögtön a YouTube-csatornámat

– mondta lapnak a műsorvezető, akinek videóoldalát is sokan követik. Mint mondta, volt már hatvanezres műsora is.

Általában 10-15 ezren néznek meg egy-egy adást. A FB-oldalam is nekilódult, közelítünk a 17 ezerhez, tudom, sok influenszerhez képest, ez szinte semmi. De azt szoktam mondani, nekem mindig is a minőség számított, és nem a mennyiség. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyien kíváncsiak rám, akik olvasnak, figyelnek arra, amit mondok. Nyitott, elfogadó közösség az enyém, ahol néha még barátságok is születnek. Szeretek tevékenyen élni, ha éppen nem kapok feladatot, kitalálok magamnak újakat. Egy percig sem unatkozom!

- emelte ki Endrei Judit.